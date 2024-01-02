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僑民受困日本強震石川縣災區　外交部：人員平安提供後續協助

▲日本石川縣能登半島的芮氏規模7.6強震，不只震垮不少建築物，還引發火災。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本石川縣能登半島的芮氏規模7.6強震，不只震垮不少建築物，還引發火災。（圖／美聯社／達志影像）

記者邱新博／台北報導

日本石川縣能登地區在台北時間 1日下午3點10分左右發生芮氏規模7.6強震，針對國人情況，外交部表示，有一名我國女性僑民受困災區，目前已經抵達避難所，後續駐大阪代表處會持續協助已早日回歸住所，其餘受困當地旅客則安排今日返國或轉往其他地區進行後續行程。

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外交部表示，有一名女性僑民受困於石川縣，因住所斷水、斷電，無法獲得災區最新資訊且生活資源匱乏，已轉往避難所安置並與駐處取得聯繫，希望能獲取最新資訊以便返回住處，目前駐處已提供該僑胞協助。

此外，經駐處向各旅行社查證的最新資訊，目前我國滯留災區旅行團及人數資訊，可樂旅遊共5團147人、雄獅旅遊共8團240人、山富旅遊共3團100人、燦星旅遊共2團60人，總計18團547人。所有團員平安，駐大阪辦事處除第一時間表達慰問外，也將隨時提供國人各項必要協助。團客在旅行社協助下，預計可在今天搭機返國，或前往他處繼續在日行程。

外交部指出，另有21位自由行國人原訂1日自新潟機場搭乘虎航班機返國，因機場關閉而暫留機場；目前在機場方面安排下，將陸續轉往其他機場進行後續行程：11位旅客已搭車離開，前往仙台或東京成田機場、2位預計前往福岡機場、3位預計前往關西機場、5位預計自新潟搭機至首爾。

外交部說，駐日本代表處人員已前往新潟機場附近待命，將待機場聯外道路開放後，立即派員前往機場慰問並協助國人轉機或搭機返國。目前駐外同仁也已透過航空公司與國人取得聯繫。

外交部提醒國人，災區部分情況仍未完全明朗，外交部呼籲國人暫勿前往石川縣、金澤、能登地區。至是否仍有自由行國人受困災區，駐外單位將隨時與日方相關單位密切聯繫，並隨時提供國人最新資訊。國人在當地倘需要協助，也請主動與駐日本代表處與駐大阪辦事處聯繫。

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