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訂單回來了！無薪假9764人趨平穩　勞動部：製造業去年下半緩降

▲勞動部今（2）日公布最新一期無薪假人數，共9764人，比上期減少171人，主要是製造業人數緩降。（圖／記者李清貴攝,資料照)
▲勞動部今（2）日公布最新一期無薪假人數，共9764人，比上期減少171人，主要是製造業人數緩降。（圖／記者李清貴攝,資料照)

記者李琦瑋／台北報導

勞動部今（2）日公布最新減班休息（無薪假）統計，實施家數366家，實施人數9764人，較上期減少16家，人數減少171人。勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，主要是外銷訂單回穩、年前會有比較多訂單，不少業者提前停止減班休息，另外，旅遊業、製造業去年下半年起人數下降，情勢好轉，都有助整體數據更趨平穩。

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王金蓉表示，本期主要是在批發及零售業減91人，以及製造業中金屬機電工業減40人、化學工業減38人等較為顯著。

王金蓉說，化學工業中有一家橡膠製品的工廠，一口氣減少30多人為最多，該廠原定實施至今年2月，每週4到6天，但受惠於訂單回穩，提前於去年12月就停止實施，其他幾間製造業的小型業者也跟進。

回顧過去1年減班休息的實施情況，王金蓉說，單就每月月底統計來看，最高點落在6月的1.8萬人左右，主要是去年上半年疫情尚未解封，旅遊業受重創，再加上製造業受到訂單減少衝擊，8月實施人數達到最高峰、1萬337人；但下半年解封、又適逢暑假，內需服務業、旅遊業狀況好轉，不僅在無薪假排行榜被除名，還出現嚴重的缺工現象，製造業無薪假人數也在9月至12月逐步下滑，到12月底降至8846人。

王金蓉分析，下半年整體產業實施無薪假的情況幾乎跟著製造業走，8月底為人數高峰、達1萬2388人，9月起隨製造業逐月緩降，9月為1萬1878人、10月實施1萬869人、11月為1萬348人，到12月底降為9764人，是唯一沒有破萬人的月份。

至於訂單是否回穩、讓無薪假人數趨於穩定？王金蓉認為，整體實施人數與製造業人數確實在緩步下降，雖然降得不多，但至少沒有再往上攀升，只是過年前本來就會有一些趕工、急單湧入，訂單是否能持續回穩，讓無薪假人數下降，還要再觀察。

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