訂單回來了！無薪假9764人趨平穩　勞動部：製造業去年下半緩降

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王金蓉說，化學工業中有一家橡膠製品的工廠，一口氣減少30多人為最多，該廠原定實施至今年2月，每週4到6天，但受惠於訂單回穩，提前於去年12月就停止實施，其他幾間製造業的小型業者也跟進。
回顧過去1年減班休息的實施情況，王金蓉說，單就每月月底統計來看，最高點落在6月的1.8萬人左右，主要是去年上半年疫情尚未解封，旅遊業受重創，再加上製造業受到訂單減少衝擊，8月實施人數達到最高峰、1萬337人；但下半年解封、又適逢暑假，內需服務業、旅遊業狀況好轉，不僅在無薪假排行榜被除名，還出現嚴重的缺工現象，製造業無薪假人數也在9月至12月逐步下滑，到12月底降至8846人。
王金蓉分析，下半年整體產業實施無薪假的情況幾乎跟著製造業走，8月底為人數高峰、達1萬2388人，9月起隨製造業逐月緩降，9月為1萬1878人、10月實施1萬869人、11月為1萬348人，到12月底降為9764人，是唯一沒有破萬人的月份。
至於訂單是否回穩、讓無薪假人數趨於穩定？王金蓉認為，整體實施人數與製造業人數確實在緩步下降，雖然降得不多，但至少沒有再往上攀升，只是過年前本來就會有一些趕工、急單湧入，訂單是否能持續回穩，讓無薪假人數下降，還要再觀察。