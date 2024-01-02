網路廣告疲勞轟炸　江肇國指他廣告費比柯文哲多

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江肇國表示，近來收到許多民眾反應在社群媒體上受到羅廷瑋發布抹黑廣告的疲勞轟炸，查看公開資訊發現，羅廷瑋竟花費鉅額在網路宣傳上，觸及上百萬人次。他也對羅廷瑋的人設提出質疑，認為羅廷瑋在選舉期間一向以「身為小市民」、「基層平凡出身」自稱，企圖塑造沒有資源、沒有背景的人設，然而羅廷瑋的自我定位和花費鉅額在廣告投放上的行為卻呈現極大對比，他更問羅廷瑋這種「總統級的預算」砸錢買廣告，這些錢到底從哪裡來？
羅廷瑋除了在自己的粉絲專頁下廣告之外，江肇國也說，臉書最近出現一些剛成立的粉絲專頁如「民眾日爆」以及「Metoo我挺你」，以前沒發過什麼文，剛好就是這幾天開始運作，皆用斷章取義手法，剪輯抹黑他的影片。他質疑，一個幾乎沒有在運作的粉專，突然運作並用來專門放抹黑的影片攻擊他之外，還出資投放廣告，他認為，這個時機點過於巧合，背後到底是誰在操作？
江肇國表示，羅廷瑋及其側翼花費鉅額散佈對他負面指控的影片，他都會一一提告。他更強調，羅廷瑋騙選民說自己沒資源還不夠，還拿大筆的資源只為攻擊對手，實在與羅廷瑋欲形塑的形象差異甚大。他也呼籲羅廷瑋不要說的和做的都不一樣，還給選民一個乾淨的選舉。
議員張家銨也說，羅廷瑋始至終皆宣稱其缺乏資源，然而近期公開資訊卻顯示其廣告投放費用已達驚人數字，他認為羅廷瑋選舉期間不斷欺騙選民的行為，並非一位值得選民信賴的人。
羅廷瑋表示，不跑宣傳車、不辦戰車掃街。這些需要花費更大量金錢，而省下來的經費，就是辦親子活動跟網路廣告，而民進黨與對手也可以公開他造勢晚會的活動經費。一切皆是合法的政治獻金募款贊助出資。