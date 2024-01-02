▲讓媽咪產後乳汁提升！中醫院長教６穴位＋１０招助乳汁分泌！

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乳汁分泌階段：彭意雯院長表示，媽咪通常在產後的一到兩天內會產生少量的初乳，有些媽咪在第三天之後才會分泌初乳，此時往往量少，但卻濃度高，富含抗體、免疫球蛋白等豐富營養，寶寶這時的胃只有5～7cc，也正符合需求。產後5~10天是過渡乳，10天後則分泌成熟乳，此時分泌量也會大為提升。一周內是乳汁分泌的黃金期。
恢復氣血：營養充足＋充分休息雲品中醫診所彭意雯院長指出，產後媽媽氣血大虛又需哺餵母乳，乳汁生成與媽咪的氣血狀態關係密切，和脾胃、飲食有關，均衡的營養及消化吸收對乳汁生成是非常重要關鍵。好好休息、恢復元氣及健康，多喝雞湯、魚湯並且搭配適量的補品及藥膳，補益氣血，也才有充足營養來生成乳汁，給寶寶最好的養份。
中醫院長教簡單６穴位，一天３次更助乳汁分泌！
簡單６穴位及按法：彭意雯院長建議，媽咪可按按簡單的穴位，促進乳汁分泌，包括膻中穴、乳根穴、期門穴、足三里穴、太衝穴、少澤穴。這些穴位暢通都有助乳汁分泌，而各穴位自然也有其他功用，建議各穴位可按壓約5~10秒再放開，重複20下，一天３次。
各穴位位置：膻中穴在胸部正中線，第四肋骨之間，約兩乳頭之間。乳根穴在乳頭正下方的第一肋之間。期門穴在乳頭正下方，第六、第七肋骨之間。足三里穴在膝蓋外側下方凹陷處，往下約四指幅。太衝穴在第一、二趾骨間的後方凹陷處。少澤穴在小指外側，距指甲角1分處。
讓媽咪產後乳汁提升！中醫院長教１０招助乳汁分泌。
彭意雯院長鼓勵生產後的媽咪多休息，以自身體力恢復為主，適度的「母嬰同室」和寶寶待在同一個空間，媽媽聽到寶寶的聲音會產生噴乳反射。並盡早定時的親餵、定時擠出乳汁，寶寶正確、頻繁的吸允，奶量也會相對增加，而持續定時的移出奶水也可使乳汁穩定分泌。擠奶前也可熱敷、按摩乳房，但在脹奶或乳腺發炎時則改用冰敷，可緩解不適。
營養方面均衡攝取六大營養素、熱量要足夠、多喝水，並可適度補充卵磷脂。少量多餐、飲食清淡好吸收，尤其蛋白質和醣類要足夠，豆類、海鮮類有助發奶可多攝取，可多食用清淡的魚湯、雞湯幫助補充優質蛋白質，或是豆漿、米漿、木瓜牛奶、黑麥汁、中藥熬煮的通乳茶等。先別急著恢復體態，每日熱量應多攝取500大卡，並攝取2000c.c.以上的水分，避免影響乳汁分泌。卵磷脂則可降低乳汁黏性而阻塞，增加母奶庫存量。
另也要避免會抑制發奶的食物，例如咖啡、酒精、冰品、生冷蔬果、人參等。而過度油膩食物，可能使乳汁脂肪量增加而阻塞乳腺，如起司、全脂牛奶、炸物等，也建議避免。
除此之外，媽咪也要足夠的休息、保持心情愉悅。恢復體力才有氣力化生乳汁，保持放鬆的心情對於乳汁分泌也有顯著的影響。
乳汁不足產後一周可尋中醫。院長：母嬰健康快樂才是關鍵！
媽咪也可在產後一周內尋求中醫師協助，正如開頭提到，一周內是乳汁分泌的黃金期，氣血不足、情緒鬱悶、睡眠不佳等因素都可能使得乳汁分泌降低，可用中藥方、藥膳等方式改善，不僅使母體恢復元氣，乳汁也能增加，提供寶寶最好的養分。
若上述方法都完全沒用，彭意雯院長也鼓勵媽咪們自在，每個人體質不同，不一定人人都有充沛的奶量，選擇營養充分的配方奶，寶寶依舊可以獲得足夠的營養，長得頭好壯壯，媽咪不必擔心或是苛求自己，媽咪能恢復身體健康及心情愉悅是最重要的。媽咪的心情好，寶寶也會感受到的。祝福每個媽咪都能找到最適合自己的方式來養育寶寶。
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