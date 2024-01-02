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咖啡不是越多越好！恐短暫影響大腦　一天能喝多少？專家這樣說

▲咖啡不是越多越好！恐短暫影響大腦　一天能喝多少？專家這樣說
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【健康醫療網／編輯部整理】近10多年來，許多研究一再稱誦咖啡對人體健康的益處，民眾對咖啡越來越熱愛。不過瑞士的一項研究發現，咖啡因可能引起大腦灰質變化，雖然是暫時性的，但是不知道會有什麼影響。專家表示，咖啡本來就宜適量飲用，咖啡因每天攝取不超過400毫克，利大於弊。

這篇刊登在《大腦皮層期刊》中，由瑞士巴塞爾大學所發表的研究發現，咖啡因會影響大腦灰質產生變化。我們的大腦和中樞神經由灰質和白質組成，灰質主要為神經細胞體及神經突觸，白質的作用則是負責連接神經細胞束及通路。

進行研究主要是因為過去的研究證實，失眠、睡眠剝奪會導致灰質急性減少，而之前曾有研究發現咖啡因會影響灰質。研究人員想進一步了解咖啡因影響睡眠，是否是因為它對大腦灰質產生影響，因此找來20個受試者進行測試。

受試者共參與兩個為期10天的盲測計劃。一個時期每天服用3片咖啡因，另一個時期服用安慰劑片。在每個項目結束時，都會以功能性核磁共振（fMRI）測量受試者的灰質體積，並測量其慢波睡眠活動；結果顯示，服用咖啡因期間，受試者灰質顯著減少，服用安慰劑期間則沒有變化，但無論服用咖啡因或安慰劑，睡眠慢波檢測均無差異。顯示咖啡因使灰質減少，並不是其影響睡眠的原因。

研究人員觀察到受試者服用咖啡因對大腦灰質的影響屬於暫時性，一停用咖啡因，受試者的大腦灰質即恢復常態。研究人員謹慎地表示，此研究並不表示咖啡因對人體有害，但是咖啡因引起的灰質體積減少最主要出現在右顳葉，右顳葉和記憶的海馬迴有關，目前仍無法了解這種暫時性的急性灰質減少，會有什麼影響。

專家：每天咖啡因不超過400毫克

郵政醫院營養師黃淑惠表示，其實近年來咖啡被認為對健康有益的主要成份是「綠原酸」，綠原酸的強大抗氧化作用，被視為是其防癌、抗癌、抗老化、防巴金森氏症、防失智等最主要的成份。而「咖啡因」往往被視為對健康有影響、是被設限的一個成份，所以這項研究得到這樣的結果，並不令人訝異。

黃淑惠說，咖啡因是神經興奮劑，攝取過量易引起心悸、手抖等反應，所以目前衛生單位在茶及可可飲料的咖啡因規定含量不得超過500mg／L，非茶及可可的食品中的咖啡因不得超過320mg／L中有設限制。想要喝到咖啡中綠原酸、黑色素等抗氧化植化素對健康的益處，免不了也會喝到咖啡因。

雖然目前有業者特別純化綠原酸補充劑，讓人可以單一補充促進健康，但是愛喝咖啡的人就是想喝咖啡，光吞綠原酸就算真的有益健康，但也失去嗜咖啡者品評咖啡的原意。

黃淑惠說，咖啡因也並非一無是處，適量的咖啡因可以振奮精神、集中注意力，對神經的刺激也有好處。所以只要每天攝取的咖啡因不要超過400毫克；相當於兩杯200c.c.的咖啡，如果是超商大杯咖啡約400 c.c.，就等於是兩杯咖啡的量。她認為，只要不要喝過量，能喝到咖啡中綠原酸的抗氧化作用，也能得到咖啡因振作精神的好處，對健康就是利大於弊了。


文章授權提供／常春月刊




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60377

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