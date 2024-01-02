金馬影帝吳慷仁開課囉！出任「金穗導師」親揭從影心路歷程
積極鼓勵新銳短片創作的金穗獎，每年皆力邀資歷豐富、成績斐然的傑出影人擔任金穗導師，向入圍團隊傳授創作經驗。2024「金穗獎」與「優良電影劇本」徵件進入倒數階段，金穗獎今（2）日也公布本屆堅實的「金穗導師」陣容，包括金馬影帝吳慷仁、金馬導演蕭雅全與金獎監製劉蔚然，與大家分享從業經歷。
記者黃雅琪／綜合報導
金穗導師名單今日公布，以《富都青年》奪下金馬獎最佳男主角的新科影帝吳慷仁，憑《老狐狸》獲得金馬獎最佳導演、《范保德》拿下台北電影獎最佳導演的蕭雅全，以及曾監製金馬獎最佳劇情片《血觀音》、《一家子兒咕咕叫》，並以《百日告別》入圍金馬最佳編劇的劉蔚然等三人，將從編導演製等影視工作各個層面，無私分享實作經歷與心路歷程。
新年度「優良電影劇本」也將規劃精采系列講座，協助有志從事編劇工作者順利融入影視產業；「金穗獎」與「優良電影劇本」雙競賽徵件邁入倒數階段，提醒欲參賽的創作者留意時間，務必於1月8日截止收件日前完成報名。「金穗獎」入圍名單3月7日公布、頒獎典禮5月4日、金穗影展4月26日登場。
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