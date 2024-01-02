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黃健豪閃躲教召　莊競程抨捍衛國家靠嘴砲

▲民進黨候選人莊競程指控，對手黃健豪閃躲教召、捍衛國家靠嘴砲(圖／莊競程競總提供2024.1.2)
▲民進黨候選人莊競程指控，對手黃健豪閃躲教召、捍衛國家靠嘴砲(圖／莊競程競總提供2024.1.2)

記者柳榮俊/台中報導

台中市立委第5選區（北區、北屯）戰況激烈，民進黨候選人莊競程今(2)日召開「揭開黃健豪的真面目—閃躲教召黃健豪、捍衛國家靠嘴砲」記者會，指控國民黨對手黃健豪去年4月接到教召令後，未參加教召，卻大言不慚在臉書貼文，昭告中共軍演期間，他收到教召令，意圖讓民眾誤以為他會捍衛中華民國；他抨擊說一套、做一套，打嘴砲。

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莊競程今在競選總幹事、市議員曾朝榮陪同下召開記者會，他指出，接獲民眾陳情，說北屯區有一位議員接到教召令，先罵了一頓民進黨政府，後來他躲避了教召，陳情的民眾講的就是黃健豪，黃甚至在2023年的4月10日在臉書發了貼文說，中共軍演，他收到了教召令，民進黨出張嘴，中華民國由他來守護。


但黃健豪收到教召令，先做新聞，博取好感，意圖讓大家覺得他會捍衛中華民國，事實卻躲避教召，並沒有參加教召，莊競程質疑，黃健豪慷慨激昂，「如果你是要像你嘴巴講的守護中華民國，那真的教召令來的時候，為什麼要躲避教召？」


莊競程強調，他不喜歡各說各話的招牌，也反對自言自語的割稻尾與資訊不透明的選舉，因此，真正理性科學務實的方式，就是讓民眾可以知道所有雙方面的完整資訊，最後做出正確的選擇，他將持續揭發黃健豪的真面目，請大家拭目以待。


對此，黃健豪回應表示，當時因為家裡「有重大變故」請假，不知他什麼意見，當時會請假，官方紀錄也有，強調「家裡有事」才依法請假，這是合理的事，莊的支持者之前就來臉書留過言，他也正式回應過，認為選舉到這樣「可悲」，立委選舉要談台中的發展與想法，不是糾結在個人事務，只會抹黑抹紅，很不稱職。

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