日本7.6強震重創！專家：地質和西台灣類似 要嚴防規模7以上地震
日本石川縣能登半島在1月1日突發芮氏規模7.6大地震，後續甚至引發海嘯造成嚴重傷亡，中央大學應用地質研究所教授李錫堤接受《NOWnews》採訪時提及，日本這次地震主要是當地的逆從發生作動，其實日本西部和台灣西部的地質構造類似，台灣西部每世紀都有2至4次芮氏規模7以上地震，未來數10年內都可能發生，雖然地震不可預測，但仍要呼籲民眾要養成防災觀念。
記者張志浩／綜合報導
李錫堤說明，日本西部和台灣西部地質類似，都是以沈積岩為主，且有褶皺、逆斷層，雖然台灣東部地區地震較多，但西部災害型地震也不少，畢竟台灣本島就是從造山運動而來的，且台灣仍在「活動造山帶」的範圍內，相較於日本已經不是活動造山帶，還會有更多地震發生是可預期的未來。
李錫堤強調，台灣東部斷層往西邊擠壓，中央山脈可說已被擠成一張乾皮，而真正在活動的就是西邊的這些斷層，翻開數據也顯示，台灣西部若包含921大地震，上世紀就有4次芮氏規模7以上地震，而這個世界也不例外，會按照這樣的長期性週期繼續下去，推估會有2至4次芮氏規模7以上地震在台灣西部出現。
至於台灣東半部的情況，主要則應對日本東側，大多屬於「海溝型地震」，這類地震只要能量釋放大，動輒就是芮氏規模8以上，李錫堤認為，台灣10年內，東部外海就有可能發生芮氏規模8以上的海溝型地震，屆時東半部等地靠近震央，預估震度恐達6強以上，台北盆地也會因地形，震度被放大，對建築物、人口密集的地方將有很大的考驗。