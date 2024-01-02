讚趙少康辯論會放大絕　學者評：蕭美琴、吳欣盈看不到趙的車尾燈

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不過，鈕則勳點出其中問題，一是就如政見會被批評的一樣，經濟數據是冰冷的，要說服民眾經濟真的變好困難性極高，除非她在說經濟成長數據時能搭配溫暖的故事，但這的確沒有，二是，打國民黨的部分也沒有辦法得分，畢竟當時就是國民黨做不好才會被政黨輪替，而現在國民黨已經在野七年，你不檢視你自己做得不到位的地方，尋求改進，反而砲打一個已經在野七年的國民黨，無法突顯執政格局與氣度。
鈕則勳說，但趙少康每每質疑民進黨是兩岸風險來源的時候，蕭美琴則把問題都導向共產黨才是最大的風險來源，甚至拉到國際區域層級，這一點雖確實也能使基本盤相信，但仍屬抗中牌的使用，能否拓票中間選民，仍有懸念。
鈕則勳再指，在結論時，蕭美琴訴諸感性訴求，有展現開拓選票的企圖心，並以執政經驗呼應「選對的人、走對的路」之競選主軸，也很明顯想要區隔趙少康的強攻戰略，至於吳欣盈，她想突顯自己的財經優勢及立委政績，同時砲打藍綠、特別打綠，想貫徹柯「跳脫藍綠」的主軸，訴求選民給民眾黨一個機會。
針對吳欣盈，鈕則勳坦言「真的辛苦吳欣盈了」，畢竟這場辯論會確實超過其能力所能掌握，特別是針對媒體及交叉詰問的部分，她幾乎是「以不變應萬變」，回答只選擇與柯相近的政見，照稿念出，多沒有切重問題核心，此外，他也模仿趙少康第一場政見會的操作想要邀請趙少康在民眾黨執政之後擔任NCC主委，或副總統辦公室的發言人，質疑「這到底在唱哪齣啊？反而有點畫虎不成！」況且交互詰問的時候，吳欣盈常有一些尷尬、甚至不知所措的表情，坦白講，作為觀眾看了也更尷尬。
針對趙少康表現，鈕則勳說，他申論時就出兩招放大絕，不僅當下辭中廣董事長並簽名，也承諾當選不領副總統薪水及福利，並要將官邸捐出來做青年住宅，確實狠甩蕭、吳，讓兩人看不到趙的車尾燈，此外，趙少康仍以攻擊為主、攻擊點清楚明顯，而反制消毒、甚至轉手攻擊的力道也很強。
鈕則勳表示，趙少康強打賴皮寮外，也攻賴清德立委時候關說藥品，蕭美琴質問趙逾越副手分際的時候，甚至憲政危機趙少康馬上返打蕭美琴與賴清德不承認中華民國、中華民國憲法才是憲政危機，也反手打蔡英文跟皇帝一樣，反應力確實很強，針對蔡英文九二共識、一中原則、一國兩制是三位一體，趙少康更反擊賴清德、台獨、戰爭才是三位一體。
鈕則勳續指，趙少康也有用侯及自己的家庭背景反制親中抹紅，趙也問蕭美琴、吳欣盈曾經都有美國籍，若國家利益和美國利益衝突的時候你要效忠哪一國？其實這個問題非常簡單，但蕭與吳似乎都沒有積極堅定的回應，有點可惜。
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