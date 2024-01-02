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勞工領3.2萬大紅包！勞動基金收益率破10%、新制勞退大賺近4千億

▲勞動基金運用局副局長劉麗茹今（2）日說明勞動基金去年截至11月底的評價後收益數為6,066.7億元、收益率10.82%。（圖／記者李琦瑋攝，2024.01.02）
▲勞動基金運用局副局長劉麗茹今（2）日說明勞動基金去年截至11月底的評價後收益數為6,066.7億元、收益率10.82%。（圖／記者李琦瑋攝，2024.01.02）

記者李琦瑋／台北報導

勞動基金運用局今（2）日公布勞動基金最新績效，112年截至11月底的評價後收益數為6,066.7億元，收益率10.82%，11月單月收益數為1,827.9億元，投資收益穩定增長；其中新制勞退基金大賺近4000億元，收益率為10.58%，以目前新制勞工計算，今年3月平均每位勞工分紅上看3.2萬元。

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勞動基金運用局指出，整體勞動基金截至112年11月底止規模為6兆292億元，今年全球金融市場震盪走升，112年截至11月底之評價後收益數為6,066.7億元，收益率10.82%，11月單月收益數為1,827.9億元，收復近3個月回吐、由虧轉盈。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達6兆5,546億元，收益率為10.93%。

其中，新制勞退基金規模為3兆9573億元，收益率10.58%；舊制勞退基金規模為9940億元，收益率12.66%；勞保基金規模為8601億元，收益率12.31%；就保基金規模為1643億元，收益率 2.46%；勞職保基金規模為367億元，收益率1.37%; 積欠工資墊償基金規模為168億元，收益率5.78%。

以新制勞退基金為例，去年截至11月底，收益率突破10%、大賺近4000億元，若以目前新制約1251萬名勞工計算，今年3月平均每人分紅上看3.2萬元，超越110年的2.3萬元，創下新高紀錄。

勞動基金運用局提到，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多平均收益率為5.03%，國保基金近10年多平均收益率為5.38%，長期投資績效穩健。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，勞動基金112年至11月底止收益數達6,066.7億元、收益率10.82%，其中勞保基金為938億元、收益率12.31%，雙創歷年新高紀錄。去年11月份市場股債齊揚，單月收益不錯，觀察近3年單月收益數最高都落在11月份，110年11月達2402億元、111年11月達1913億元、112年11月達1827億元；目前看來12月相關指標上揚，收益將再增加，去年全年度勞動基金收益有望超過7,000億元。

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