中市府推動漫產業　盧秀燕：四箭齊發

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盧秀燕表示，台中打造為動漫之都，市府透過人才、產業、基地等基礎推動。人才方面，市府109年編列預算率六都之先，首創原創漫畫補助，讓更多漫畫家的作品被看見；產業方面，市府舉辦全國唯一動畫影展，讓全國及台中的動漫人才作品被發掘；基地方面，市府不計代價爭取國漫館落腳台中，即便台中刑務所官舍群該基地市價達百億以上，市府也願意割愛，就為把國漫館留在台中。國漫館、國立美術館、國立科博館、國立公共資訊圖書館均在台中，四足鼎立，可提供孩子良好生活教育，盼讓台中成為文化之都。
新聞局長鄭照新表示，新聞局藉由原創漫畫創作補助、台中動畫製作計畫鼓勵創作、動漫跨域實作工作坊培育人才，並舉辦國際動漫博覽會、國際動畫影展等四箭齊發，積極推動動漫產業。109年率六都之先，首創漫畫補助，只要有故事想透過漫畫分享給民眾皆可申請，每案補助金額最高25萬元，113年徵件至1月19日，歡迎漫畫創作者踴躍申請；108年也首度辦理「台中動畫製作計畫」，扶植及鼓勵國內動畫工作者以台中為主題創作動畫短片，至今完成13支動畫短片，並於官方臉書、YouTube進行推廣，累積超過24萬觀看次數。
針對「國家漫畫博物館」，鄭照新指出，去年4月成功爭取國漫館落腳台中刑務所官舍群，為了年底順利開展，台中市政府及文化部利用不到8個月的時間，針對周邊人行空間及交通環境召開多次協商會議，由市府協助土地撥用、改善園區周邊人行空間、盤點大眾運輸轉乘能量及週邊交通環境優化等，並於各大動漫活動宣傳國漫館資訊，國漫館終於在去年12月23日順利試營運。
國漫園區佔地2.75公頃，其中北側0.85公頃、東側1.9公頃，已開始試營運的東側區域內有15棟日式建築，目前規劃8大主題策展及3大亮點空間，8大主題包括讀漫畫、品漫畫、住漫畫、轉漫畫、泡漫畫、追漫畫、畫漫畫、體感劇場，3大亮點空間包括「躲貓貓的《小猫巴克里》」、「大樹榕光」、「鏡湖」，展館免費參觀，每周二休館。此外，北側區域規劃修復中，新展館預計118年完工。
鄭照新表示，除了國家漫畫博物館外，市府也全力打造流行影音及音樂基地。台中流行影音中心已於去年12月底完成評選，待近期簽約後，即可往前推進，預期將可成為影視音流行文化新地標；另位於台中火車站周邊的新民街倉庫群，台鐵也在去年7月點交中市府，目前市府文化局文資處正進行文化資產修復工程規劃設計，預計115年完成整修，市府將以OT方式徵選營運單位進駐，將以成為「流行音樂產業孵化基地」為目標，營造流行音樂創作文化聚落。