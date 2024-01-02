金馬影后周冬雨利用少女霸凌片炒《熱搜》　揭校園淪富豪選妃樂園

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袁弘是電視劇《步步驚心》中重情重義的十三阿哥，也曾演出古裝劇《天盛長歌》及《上陽賦》，這次難得扮演狡猾腹黑的反派。宋洋曾是電影《師父》、《箭士柳白猿》裡的武功高手，這次擔綱周冬雨身邊的自媒體合夥人兼主管，能量同樣高深莫測。
網路時代的每個人都可以是輿論的參與者和旁觀者，《熱搜》將語言的威力影像化呈現，導演忻鈺坤希望觀眾能直接地看到輿論力量可以救人、也可以殺人：「我希望大家看完電影後，面對網路輿論能多一些思考，保持自己理性的判斷。」電影《熱搜》已上架愛奇藝國際版APP、iQ.com。
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