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金馬影后周冬雨利用少女霸凌片炒《熱搜》　揭校園淪富豪選妃樂園

▲金馬影后周冬雨在《熱搜》中利用少女霸凌片炒作，揭開校園慘淪富豪選妃樂園。（圖／iQIYI國際版）
▲金馬影后周冬雨在《熱搜》中利用少女霸凌片炒作，揭開校園慘淪富豪選妃樂園。（圖／iQIYI國際版）

記者黃雅琪／綜合報導

導演忻鈺坤曾以《心迷宮》提名第51屆金馬獎最佳新導演及原創劇本獎，最新長片《熱搜》講述一樁霸凌少女跳樓案，牽扯出財團贊助的學校竟是富豪的「選妃樂園」，自媒體主編陳妙（金馬影后周冬雨 飾）先利用少女霸凌影音炒作輿論、博取關注，隨後自己也陷入更黑暗的官商勾結犯罪漩渦；周冬雨為了對抗惡權不惜宣戰，豈料曾是隊友的何言（宋洋 飾）和投資方高層岳鵬（袁弘 飾）竟聯手打壓她。

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▲電影《熱搜》中宋洋飾演陳妙合夥人何言。（圖／iQIYI國際版）
▲電影《熱搜》中宋洋飾演陳妙合夥人何言。（圖／iQIYI國際版）
周冬雨飾演為弱者發聲、挑戰強權的自媒體高手，挖黑料、悲情牌、潑髒水、搶熱搜，網路輿論攻防教戰守則一一上演，高度共鳴助周冬雨上週在澳門國際電影節奪下最佳女主角。她在演繹此角後對廣大網友呼籲：「輿論裡有千千萬萬的聲音，希望大家能夠多去瞭解信息的根源！」

▲電影《熱搜》中袁弘飾演投資方高層岳鵬。（圖／iQIYI國際版）
▲電影《熱搜》中袁弘飾演投資方高層岳鵬。（圖／iQIYI國際版）
袁弘是電視劇《步步驚心》中重情重義的十三阿哥，也曾演出古裝劇《天盛長歌》及《上陽賦》，這次難得扮演狡猾腹黑的反派。宋洋曾是電影《師父》、《箭士柳白猿》裡的武功高手，這次擔綱周冬雨身邊的自媒體合夥人兼主管，能量同樣高深莫測。

網路時代的每個人都可以是輿論的參與者和旁觀者，《熱搜》將語言的威力影像化呈現，導演忻鈺坤希望觀眾能直接地看到輿論力量可以救人、也可以殺人：「我希望大家看完電影後，面對網路輿論能多一些思考，保持自己理性的判斷。」電影《熱搜》已上架愛奇藝國際版APP、iQ.com。

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