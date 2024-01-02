NBA／曾和勇士隊有過交易傳聞　美媒爆多隊有意「龍王」Siakam

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「聯盟消息人士稱，達拉斯獨行俠隊確實對Siakam表現出了一些探索性的交易興趣，但周末的一位消息人士向我表示，這種想法被誇大了。」Stein寫道，「獨行俠方面確實希望升4級號位，但有人告訴我，他感覺Siakam並不處於名單上的前列。」
這樣一說，不禁讓外界對於名單上的人選更為好奇。此前一直有消息稱獨行俠高層對Draymond Green感興趣，如果勇士隊決定交易他，那達拉斯是最有可能的目的地。猶他爵士隊前鋒Lauri Markkanen、波特蘭拓荒者隊前鋒Jerami Grant或夏洛特黃蜂隊的P.J. Washington，或許皆有可能在其中。
另外，Stein還透露本季年薪$3789萬美元的Siakam，在其合約最後一年更想在暴龍隊打完本賽季剩餘的比賽；如果多倫多不留人，他希望自己能控制接下來為哪支球隊效力。讓其他球隊卻步的一個原因是，Siakam可能不會和新東家續約，因為那會讓他離自己想要得到的大合約越來越遠。
此前體育媒體《Bleacher Report 》寫手Andy Bailey曾做出建議，認為勇士可以大膽地用年輕球員Moses Moody和Jonathan Kuminga，加上先發前鋒Andrew Wiggins作為主要包裹去執行交易，嘗試去得到多倫多暴龍明星前鋒Pascal Siakam。
勇士隊近期的戰績並不理想，總管Mike Dunleavy Jr.稱將在交易截止日前決定是否進行陣容改變。如果他們決定交易補強，那Siakam將是他們可以考慮的對象，他是灣區需要的鋒線戰力，而且勇士有足夠的空間讓他發揮，若是他能打出好表現的話，對自己後續想談一個新合約的好價碼，將會有所助益。