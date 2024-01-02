綠批柯文哲刨除農地承諾跳票　黃珊珊嗆：轉移賴清德老家違建焦點

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媒體提問民進黨舉行記者會，批評柯文哲是「大說謊家」，對新竹農地違法未道歉，對此，黃珊珊回應表示，從第一天開始，民眾黨已經交代完所有東西，所有收益都已捐出，該補的稅也都補了，質疑民進黨總統候選人賴清德的萬里違建說不清楚、講不明白，說謊被抓到，又不承認，只好用這方式來轉移焦點。
黃珊珊強調，柯文哲這塊土地15年來都沒有炒作，也沒有移轉，所有部分都申報財產，過程中，共有人將土地出租給遊覽車公司是不對的，都已立刻處理、刨除恢復農用，將來絕對是依法處理，許多環保團體都認為已經恢復農用，「要請問賴著不拆，用這樣方式移轉焦點，我其實還滿擔心選前突然拆掉放大絕，但是看起來是他們不願意拆，只好每天用記者會方式講別人」，不要吹口哨壯膽，如果你們已經領先就不會每天來打柯文哲。
黃國昌呼籲，監察院不要再睡了，賴清德那棟房屋雖然是違建，但是在民法物權下面還是所有權人，過去這麼長時間賴清德沒有誠實申報那棟房子，請問監院什麼時候處理？他也呼籲監察院案院長陳菊千萬不要因為賴清德是她一手拉拔起來就循私包庇，「妳是中華民國監院院長，不是民進黨廢物院院長。」
黃國昌再度提醒賴清德，那棟建物依法要強制信託，已違反「公職人員財產申報法」，在沒有依法交付信託的情況下竟然說要委託律師交付公益信託，他相信賴清德當公職人員那麼久，應該知道公職人員財產申報的相關規定，如果還說自己不知道公職人員財產申報相關規定，恐怕是在污辱台灣公民社會的智商。他最後呼籲監察院還沒廢之前不能怎麼廢，應該依法行使職權。
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