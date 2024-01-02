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許銘春贈李柏毅工地帽　期許進國會為勞工發聲

▲勞動部長許銘春致贈勞工帽給李柏毅，期許李柏毅前進國會替勞工發聲。(圖／立委候選人李柏毅競總提供)
▲勞動部長許銘春致贈勞工帽給李柏毅，期許李柏毅前進國會替勞工發聲。(圖／立委候選人李柏毅競總提供)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄左營楠梓區藍綠選情膠著，民進黨立委候選人李柏毅在各界加持下，拉抬聲勢營造大團結氛圍。勞動部長許銘春今（2）日也特別陪同李柏毅車隊掃街，許銘春現場致贈勞工帽給李柏毅，除期許李柏毅前進國會替勞工發聲。許銘春與李柏毅也批評趙少康抹黑勞保基金，不要忘記他在參選的是副總統。

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▲勞動部長許銘春今天南下陪同李柏毅車隊掃街。(圖／立委候選人李柏毅競總提供)
▲勞動部長許銘春今天南下陪同李柏毅車隊掃街。(圖／立委候選人李柏毅競總提供)
許銘春指出，李柏毅在議會問政表現有目共睹，期待他能夠進入國會更上層樓，一起為千萬勞工權益來努力。許銘春今天特別準備了一頂工地帽送給李柏毅，希望他在國會「護台灣、顧勞工」，為全體勞工喉舌，為所有鄉親發聲。

▲選戰進入倒數十一天，李柏毅除了空戰宣傳打響知名度外，也以紮實的陸戰行程，走遍左營楠梓大街小巷，希望讓民眾更加認識自己，爭取選民的支持。(圖／立委候選人李柏毅競總提供)
▲選戰進入倒數十一天，李柏毅除了空戰宣傳打響知名度外，也以紮實的陸戰行程，走遍左營楠梓大街小巷，希望讓民眾更加認識自己，爭取選民的支持。(圖／立委候選人李柏毅競總提供)
針對昨日副總統辯論會上趙少康批評勞保基金績效不佳，許銘春回應，去年勞動基金到十一月的獲利是6,067億，勞保基金獲利938億，所有基金收益率都創下歷史新高，絕非趙少康所描述的績效不佳，並呼籲候選人不要隨意造謠，造成勞工恐慌。

李柏毅表示，許銘春以前在高雄市政府擔任法制局長時的專業表現令人印象深刻，在擔任勞動部長任內逐步調漲最低工資，保障年輕勞工、使勞保基金的營運績效穩健成長，最近還完成了「最低工資法」的立法，讓馬政府時代傷害年輕勞工的22K正式走入歷史。他也批評趙少康抹黑勞保基金，不要再用媒體人、戰鬥藍領導人的角色胡亂恣意批評，不要忘記他在參選的是副總統。

選戰進入倒數十一天，在最後衝刺期，李柏毅除了空戰宣傳打響知名度外，也以紮實的陸戰行程，走遍左營楠梓大街小巷，希望讓民眾更加認識自己，爭取選民的支持，呼籲大家出門投票，守住高雄最關鍵的左營楠梓立委席次。

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