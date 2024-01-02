綠疑土地填廢棄物污染埔里水、助理包工程　馬文君：又打烏賊戰

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陳紀衡說，土資場被撤照後，馬家仍偷挖鄰地，甚至挖到東潤段1158地號的國有地，依2005年10月空拍圖資，清楚看到馬家宣稱有價值的東潤段369、698號土地開挖情形嚴重，有好幾個大坑洞。他問，原本優良的土方是否被回填廢棄物？
陳紀衡質疑，當年擔任埔里鎮長的馬文君，是否仗著鎮長權勢掩護家族非法事業、獲取驚人暴利？他要求馬文君開挖這幾筆土地自清，若有廢棄物應速清除以免污染水源。
縣議員沈夙崢則質疑馬文君的仁愛鄉張姓駐區助理，家中開設的營造公司近3年得標仁愛鄉超過80筆公共工程，決標金額約2億元，馬文君身為中央民代，助理承攬中央補助經費的工程就是違反《公職人員利益衝突迴避法》。兩人批評馬文君從涉嫌洩漏機密、特權圈地、超貸炒地、汙染水源、謊報政績到助理包工程，受盡埔里鄉親疼惜40年，卻一路欺騙鄉親。
馬文君則回應，指民進黨立委候選人及其周邊幹部謊話連篇，她的房產都交待非常清楚，請對手不要再用扭曲方式製造選舉議題，先前的不實指控與抹黑都已查清楚，現在還在打烏賊戰，現在的執政黨是民進黨，若有任何不法就去查清楚。
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