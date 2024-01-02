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綠疑土地填廢棄物污染埔里水、助理包工程　馬文君：又打烏賊戰

▲馬文君上午出席「113挺侯康」路口拜票活動。（圖／國民黨南投縣黨部提供，2024.01.02）
▲馬文君上午出席「113挺侯康」路口拜票活動。（圖／國民黨南投縣黨部提供，2024.01.02）

記者顏幸如／南投報導

民進黨南投縣黨部團隊今質疑國民黨立委馬文君，家族持有的土地疑回填廢棄物汙染埔里水源、團隊助理違法承包公共工程，籲馬文君說清楚；馬文君說，現在的執政黨是民進黨，若有不法就查清楚，不要打烏賊戰。

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民進黨南投縣聯合競選總部發言人陳紀衡、縣議員沈夙崢今（2）日召開「馬文君家族還要欺騙埔里人多久」記者會。陳紀衡指出，日前踢爆馬文君家族疑用無價值「溪底地」超貸新台幣3240萬元，經縣黨部深入調查，發現這幾筆位於埔里鎮東潤段的土地，在2003、2004年被當作土資場使用，根據縣府資料，有高達7萬多立方公尺的土方流向不明。

陳紀衡說，土資場被撤照後，馬家仍偷挖鄰地，甚至挖到東潤段1158地號的國有地，依2005年10月空拍圖資，清楚看到馬家宣稱有價值的東潤段369、698號土地開挖情形嚴重，有好幾個大坑洞。他問，原本優良的土方是否被回填廢棄物？

▲民進黨南投縣聯合競總發言人陳紀衡、縣議員沈夙崢質疑馬家的「溪底地」曾回填廢棄物。（圖／民進黨南投縣黨部提供，2024.01.02）
▲民進黨南投縣聯合競總發言人陳紀衡、縣議員沈夙崢質疑馬家的「溪底地」曾回填廢棄物。（圖／民進黨南投縣黨部提供，2024.01.02）
陳紀衡質疑，當年擔任埔里鎮長的馬文君，是否仗著鎮長權勢掩護家族非法事業、獲取驚人暴利？他要求馬文君開挖這幾筆土地自清，若有廢棄物應速清除以免污染水源。

縣議員沈夙崢則質疑馬文君的仁愛鄉張姓駐區助理，家中開設的營造公司近3年得標仁愛鄉超過80筆公共工程，決標金額約2億元，馬文君身為中央民代，助理承攬中央補助經費的工程就是違反《公職人員利益衝突迴避法》。兩人批評馬文君從涉嫌洩漏機密、特權圈地、超貸炒地、汙染水源、謊報政績到助理包工程，受盡埔里鄉親疼惜40年，卻一路欺騙鄉親。

馬文君則回應，指民進黨立委候選人及其周邊幹部謊話連篇，她的房產都交待非常清楚，請對手不要再用扭曲方式製造選舉議題，先前的不實指控與抹黑都已查清楚，現在還在打烏賊戰，現在的執政黨是民進黨，若有任何不法就去查清楚。

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