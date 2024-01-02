BLACKPINK Jisoo簽給嬰兒品牌！老闆是哥哥 求職網開缺曝光新照
南韓女天團BLACKPINK四位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa努力讓團體不解散，去年月初跟「YG娛樂」簽訂團體合約，但4姝個人合約決定自行打理，繼Jennie宣布成立個人公司後，Jisoo今（2）日也確定加入哥哥創立的嬰兒健康食品品牌Biomom旗下子公司「Blissoo」，而老闆就是她的親哥。
記者陳雅蘭／綜合報導
根據《xportsnews》獨家報導，Jisoo確定攜手哥哥展開事業版圖，在家庭管理的體制下展開個人活動，加入嬰兒健康食品品牌Biomom旗下新的子公司「Blissoo」。
「Blissoo」已正式公開徵聘職員，公告提到：「在任何公司都很難體驗到的藝人和初創企業的相遇。隨著藝人的成長，為了得到K-POP粉絲們的喜愛，娛樂領域的事業正在國內外迅速擴張。」開缺項目包含業務、YouTube拍攝剪輯、編輯、宣傳、製作人、會計、美編、採購等，歡迎喜愛娛樂事業的人才加入。
Biomom相關人士受訪三緘其口，表示不清楚Blissoo跟公司的關係，對於老闆家族的事也不知情。
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