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宮廟、住宅大樓、圖書館變彈藥庫！？ 高雄民眾有安全疑慮

▲國民黨高雄市立委候選人陳美雅今天與國民黨副發言人賴苡任揭露軍方有意在高雄鬧區宮廟、住宅大樓、圖書館、活動中心等人口密集處存放彈藥。（圖／國民黨高雄市黨部提供）
▲國民黨高雄市立委候選人陳美雅今天與國民黨副發言人賴苡任揭露軍方有意在高雄鬧區宮廟、住宅大樓、圖書館、活動中心等人口密集處存放彈藥。（圖／國民黨高雄市黨部提供）

記者郭凱杰／高雄報導

「找高雄人口稠密處當彈藥庫，難道是要打仗了嗎？」中國國民黨高雄市立委候選人陳美雅今(2)日與國民黨副發言人賴苡任揭露軍方有意在高雄鬧區宮廟、住宅大樓、圖書館、活動中心等人口密集處存放彈藥，做為作戰區域的彈藥庫。國民黨強調，絕對支持國防與安全防衞，但此舉已引發高雄地方民眾恐謊，希望相關單位能儘速出面與民眾溝通，避免疑慮持續擴大蔓延。

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陳美雅與賴苡任今日上午召開「宮廟、住宅大樓變彈藥庫！？要求彈藥存放在民間 國防部引發民眾疑慮」記者會，出示「左營彈藥分庫」發函給民間公司、宮廟、圖書館、社區活動中心、婚宴會館的公文，要求民間設施、場地成為軍方的彈藥庫，並與軍方簽訂「支援協定書」。

陳美雅質疑，相關單位挑選存放彈藥地點，應該要遠離住家才對，但軍方發函給民宅大樓，以及人口稠密區的宮廟等民間單位，表示軍方要屯放戰時彈藥，其中包括高雄鼓山區的住宅大樓，還有苓雅、前鎮的宮廟，「挑選這些地方當彈藥庫，請問現在是全民皆兵了嗎？戰爭已經離我們很近了嗎？」此舉造成地方民眾強烈的恐慌與不安全感。

陳美雅強調，軍方的要求讓這些單位極為困擾，答應也不是、不答應也不是。陳美雅指出，公文中說明找民間地點存放彈藥的原因，是要分散彈藥去處，讓敵人無法掌握與偵測，但公文上卻也列出了放彈藥所有的點，且公文又未列為機密，形同根本公開彈藥存放點，不需要敵人偵測，相當荒謬。

陳美雅強調，不反對軍方分散彈藥的存放，但是是否有更適當的地點，難道就在住宅大樓地下室放彈藥？政府應該說明到底戰爭離我們有多近，又為何要急著於選舉前做這樣的事。

賴苡任也指出，絕對不反對全民國防與國防自主，也支持國防部的防衛作為。但問題是公文上清楚列出所有要協調存放彈藥的各個民間單位，包括某某股份有限公司、社區活動中心，竟然還有圖書館、婚宴會館，除了民眾的安全疑慮之外，相關單位要如何有效管理這些彈藥？誰負責看守保管彈藥？又如何弭平民眾對於彈藥存放在身邊的疑慮？相關單位不能一紙公文就要求民間配合，應該要把相關配套措施與規劃向民眾說清楚。

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