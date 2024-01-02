宮廟、住宅大樓、圖書館變彈藥庫！？ 高雄民眾有安全疑慮

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳美雅質疑，相關單位挑選存放彈藥地點，應該要遠離住家才對，但軍方發函給民宅大樓，以及人口稠密區的宮廟等民間單位，表示軍方要屯放戰時彈藥，其中包括高雄鼓山區的住宅大樓，還有苓雅、前鎮的宮廟，「挑選這些地方當彈藥庫，請問現在是全民皆兵了嗎？戰爭已經離我們很近了嗎？」此舉造成地方民眾強烈的恐慌與不安全感。
陳美雅強調，軍方的要求讓這些單位極為困擾，答應也不是、不答應也不是。陳美雅指出，公文中說明找民間地點存放彈藥的原因，是要分散彈藥去處，讓敵人無法掌握與偵測，但公文上卻也列出了放彈藥所有的點，且公文又未列為機密，形同根本公開彈藥存放點，不需要敵人偵測，相當荒謬。
陳美雅強調，不反對軍方分散彈藥的存放，但是是否有更適當的地點，難道就在住宅大樓地下室放彈藥？政府應該說明到底戰爭離我們有多近，又為何要急著於選舉前做這樣的事。
賴苡任也指出，絕對不反對全民國防與國防自主，也支持國防部的防衛作為。但問題是公文上清楚列出所有要協調存放彈藥的各個民間單位，包括某某股份有限公司、社區活動中心，竟然還有圖書館、婚宴會館，除了民眾的安全疑慮之外，相關單位要如何有效管理這些彈藥？誰負責看守保管彈藥？又如何弭平民眾對於彈藥存放在身邊的疑慮？相關單位不能一紙公文就要求民間配合，應該要把相關配套措施與規劃向民眾說清楚。