五月天阿信爆演唱會「隨便弄」！遭瑪莎掀底：2個禮拜前狂飆髒話

JESSI譙台語國罵讓24萬人瘋了！台中跨年晚會網路直播成流量霸主

▲JESSI在台中跨年晚會飆國罵，全場24萬人情緒高昂，該場網路直播成為流量霸主。（圖／三立提供）
▲JESSI在台中跨年晚會飆國罵，全場24萬人情緒高昂，該場網路直播成為流量霸主。（圖／三立提供）

記者楊穎軒／綜合報導

全台各地跨年晚會落幕，三立製作的「2024幸福龍來-台中跨年夜」晚會蟬聯YouTube發燒影片冠軍寶座，市府統計，31日湧進中央公園的人潮突破24萬人，為歷年台中跨年晚會之最，南韓「嘻哈女王」JESSI不時飆台語國罵炒熱現場氣氛，直播累計1,972,483人次收看，最高線上觀看人數超過8萬人，加上聯播的台灣大哥大影音平台MyVideo強攻助陣，當晚直播總觀看人次較平日成長8倍，讓台中跨年晚會連續4年為網路流量霸主。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼JESSI登台女王氣場全開。（圖／三立提供）
▲▼JESSI在舞台上女王氣場全開。（圖／三立提供）
▲▼JESSI登台女王氣場全開。（圖／三立提供）
台中跨年的節目安排策略奏效，前段主打年輕人喜愛的黃明志、芒果醬Mango Jump、美秀集團、宇宙人等樂團，率先炒熱跨年氣氛，晚間9點過後由偶像九澤CP、Ozone、未來少女等偶像接力增溫，近午夜時，亞洲嘻哈女王JESSI重磅登場，她為台灣粉獻出出道18年首次海外跨年巡演，一身火辣爆乳鏤空裝，大秀魔鬼身材、美腿及凳子臀，展現嗆辣風範，多首點閱破億單曲包括〈ZOOM〉、〈NUNU NANA〉、〈Cold Blooded 〉掀起歌迷顱內高潮。

▲跨年夜湧進中央公園的人潮突破24萬人。（圖／三立提供）
▲跨年夜湧進中央公園的人潮突破24萬人。（圖／三立提供）
JESSI驚喜大彩蛋是公開獻唱話題新單曲〈Gum〉，副歌洗腦循環「Gum」、「Gum」、「Gum」，現場「淦」聲不斷，JESSI大膽在廣告時加碼秀國罵五字經，長達40分鐘精彩個人秀，全場粉絲樂歪，台中晚會壓軸由本土天王周湯豪、盧廣仲坐鎮，兩組人馬皆祭出媲美小巨蛋個唱規格的演出拚場。

▲周湯豪擔任台中跨年晚會壓軸。（圖／三立提供）
▲周湯豪擔任台中跨年晚會壓軸。（圖／三立提供）
電視收視部分，台中年跨年晚會共計有台視、三立都會台、高點電視及地方群健電視等頻道播出，4歲以上三頻道累加平均收視1.35，總收視人口達4,059,000人次，網路及電視平台收視高峰為韓國話題女王JESSI、周湯豪及芒果醬樂團Mango Jump，成績表現亮眼。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

更多「2024跨年活動」相關新聞。

JESSI跨年夜嗨唱！性感透視裝「全看光」　再學台味新髒話

跟朴載範爆不和！Jessi跑到峇厘島療傷「鬧大了」　2人出面滅火

Jessi跟朴載範爆不和！她提出解約後　逃去峇厘島療傷：重新開始

王祖賢元旦拜早年！「小孩」代替媽媽露臉　照片洩露少女心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選