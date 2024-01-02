JESSI譙台語國罵讓24萬人瘋了！台中跨年晚會網路直播成流量霸主
全台各地跨年晚會落幕，三立製作的「2024幸福龍來-台中跨年夜」晚會蟬聯YouTube發燒影片冠軍寶座，市府統計，31日湧進中央公園的人潮突破24萬人，為歷年台中跨年晚會之最，南韓「嘻哈女王」JESSI不時飆台語國罵炒熱現場氣氛，直播累計1,972,483人次收看，最高線上觀看人數超過8萬人，加上聯播的台灣大哥大影音平台MyVideo強攻助陣，當晚直播總觀看人次較平日成長8倍，讓台中跨年晚會連續4年為網路流量霸主。
記者楊穎軒／綜合報導
台中跨年的節目安排策略奏效，前段主打年輕人喜愛的黃明志、芒果醬Mango Jump、美秀集團、宇宙人等樂團，率先炒熱跨年氣氛，晚間9點過後由偶像九澤CP、Ozone、未來少女等偶像接力增溫，近午夜時，亞洲嘻哈女王JESSI重磅登場，她為台灣粉獻出出道18年首次海外跨年巡演，一身火辣爆乳鏤空裝，大秀魔鬼身材、美腿及凳子臀，展現嗆辣風範，多首點閱破億單曲包括〈ZOOM〉、〈NUNU NANA〉、〈Cold Blooded 〉掀起歌迷顱內高潮。
JESSI驚喜大彩蛋是公開獻唱話題新單曲〈Gum〉，副歌洗腦循環「Gum」、「Gum」、「Gum」，現場「淦」聲不斷，JESSI大膽在廣告時加碼秀國罵五字經，長達40分鐘精彩個人秀，全場粉絲樂歪，台中晚會壓軸由本土天王周湯豪、盧廣仲坐鎮，兩組人馬皆祭出媲美小巨蛋個唱規格的演出拚場。
電視收視部分，台中年跨年晚會共計有台視、三立都會台、高點電視及地方群健電視等頻道播出，4歲以上三頻道累加平均收視1.35，總收視人口達4,059,000人次，網路及電視平台收視高峰為韓國話題女王JESSI、周湯豪及芒果醬樂團Mango Jump，成績表現亮眼。
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