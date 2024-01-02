周星馳《家有囍事》修復版登台！32年後曝「常家三兄弟」刪減畫面
隨著衛視電影台於2023年12月31日午夜關台，「星爺」周星馳的忠實影迷紛紛哀號：「以後上哪裡看周星馳？」不過星爺的影迷不用擔心，正宗香港賀歲片《家有囍事》農曆春節將推出「4K數位修復加長版」，常家三兄弟絲襪套頭、跟歹徒火拚槍戰與爆破等被剪掉的場景，上映即將邁入32年後將一次公開。
記者黃雅琪／綜合報導
1992年上映的香港賀歲片《家有囍事》，集結周星馳、張國榮、黃百鳴、張曼玉、吳君如、毛舜筠等榮獲香港金像獎、金馬獎肯定的傳奇天王、天后級巨星共同主演；導演高志森採取非常瘋狂誇張的敘事手法，將所有的戲分都推向極端，像是周星馳生病時的病名「無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症」、張國榮嬌喊：「生孩子太痛了！」、張曼玉與周星馳的「巴黎鐵塔反轉再反轉」吻戲、吳君如高歌〈相逢何必曾相識〉，都在華語社會文化中影響深遠。
導演高志森親自監修「4K數位修復加長版」，讓「喜劇之王」周星馳睽違多年後，再度重返台灣大銀幕，不但加入當年被修剪掉的橋段，讓常家三兄弟絲襪套頭，跟歹徒展開超鬧的火拚槍戰，甚至是「有夠沒必要」的爆破場面，都讓本片噴飯程度更升級。《家有囍事》「4K數位修復加長版」中、粵語雙版本，1月26日農曆春節首度在台上映。
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