股匯雙殺！台股新年開紅盤失利翻黑 台幣重貶1.31角收30.866元
2024年首個交易日，台北股、匯市今（2）日同步走跌，其中台股開紅盤出師不利翻黑，終場下跌77.05點，並失守17900點，新台幣兌美元也升翻貶，終場重貶1.31角，收30.866元，台北外匯經紀公司成交量10.02億美元。
記者顏真真／台北報導
台股2024年開紅盤行情失利，指數開高震盪走低，盤中跌逾145點，下探17784點，終場在台積電拉尾盤助攻下，指數跌77.05點，收在17853.76點，失守17900點，也終結過去4年紅盤日皆收漲的局面。不過，外資及陸資今日仍買超台股10.47億元。
國際匯市部分，由於美元指數再站回101，亞洲主要貨幣兌美元今日先升後貶，其中日圓從140.8回貶至141.56兌1美元，韓元兌美元也從1290.73拉回至1303.59，而離岸人民幣兌美元從7.1093回貶至7.1365價位。
至於新台幣兌美元今日以30.74元、貶值0.5分開出後，一度在台股挑戰萬八及亞幣偏升下，止貶回升，衝上30.656元，升值7.9分，但隨著台股後繼無力翻黑，並失守17900點，加上亞幣兌美元匯價也拉回，美元買盤進場逢低承接，新台幣也回貶，並貶破30.8元，一度下探30.876元，重貶1.41角，終場收30.866元，貶值1.31角。