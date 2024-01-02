NBA／隊史41年首見！Clarkson板凳大三元 爵士127：90打爆獨行俠
NBA達拉斯獨行俠球星Kyrie Irving因右腳跟挫傷缺席12場比賽，今（2）日出戰猶他爵士傷癒歸隊，不過卻沒能為球隊帶來勝利，第四節獨行俠進攻當機，僅攻下11分，爵士Jordan Clarkson從板凳出發，繳出20分11助攻10籃板大三元數據，這也是隊史近41年首見，終場爵士以127：90大勝獨行俠。
記者路皓惟/綜合報導
這是自從12月8日對陣波特蘭拓荒者受傷以來，Irving首次出賽，此戰他並未受到出賽時間限制，他上陣32分鐘，貢獻14 分、9 個籃板、4 次助攻和 1 次阻攻。在Irving缺陣期間，獨行俠取得了6勝6負的戰績。
此戰獨行俠在上半場打完處於55：62落後，雖然第三節一度追到3分差，但隨後又被爵士打出一波9:0攻勢拉開，決勝節獨行俠攻守當機，落後最多來到39分，獨行俠單節僅攻下11分無力回天，最終就以37分慘敗。
爵士Clarkson繳出大三元成績單，這是自2008年2月13日Carlos Boozer之後，首位爵士球員在例行賽拿下大三元；值得一提的是，Clarkson今日是替補上陣，成為1983年2月5日以來，第一位爵士球員替補繳出大三元。
獨行俠在失利之後，戰績為19勝15敗在西區排名第7。
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