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國民黨揭高雄鬧區宮廟、大樓、圖書館變彈藥庫？軍方：誤解

▲國民黨高雄市立委候選人陳美雅今（2）日上午與國民黨副發言人賴苡任召開記者會，揭露軍方有意在高雄鬧區宮廟、住宅大樓、圖書館、活動中心等人口密集處存放彈藥。（圖／國民黨提供）
▲國民黨高雄市立委候選人陳美雅今（2）日上午與國民黨副發言人賴苡任召開記者會，揭露軍方有意在高雄鬧區宮廟、住宅大樓、圖書館、活動中心等人口密集處存放彈藥。（圖／國民黨提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

 「找高雄人口稠密處當彈藥庫，難道是要打仗了嗎？」中國國民黨高雄市立委候選人陳美雅今（2）日上午與國民黨副發言人賴苡任召開記者會，揭露軍方有意在高雄鬧區宮廟、住宅大樓、圖書館、活動中心等人口密集處存放彈藥，做為作戰區域的彈藥庫，對此軍方則表示無實質放置彈藥情事，對於造成民眾誤解表達歉意。

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陳美雅與賴苡任今日上午召開「宮廟、住宅大樓變彈藥庫！？要求彈藥存放在民間 國防部引發民眾疑慮」記者會，出示「左營彈藥分庫」發函給民間公司、宮廟、圖書館、社區活動中心、婚宴會館的公文，要求民間設施、場地成為軍方的彈藥庫，並與軍方簽訂「支援協定書」。

陳美雅質疑，相關單位挑選存放彈藥地點，應該要遠離住家才對，但軍方發函給民宅大樓，以及人口稠密區的宮廟等民間單位，表示軍方要屯放戰時彈藥，其中包括高雄鼓山區的住宅大樓，還有苓雅、前鎮的宮廟，「挑選這些地方當彈藥庫，請問現在是全民皆兵了嗎？戰爭已經離我們很近了嗎？」此舉造成地方民眾強烈的恐慌與不安全感。

陳美雅強調，軍方的要求讓這些單位極為困擾，答應也不是、不答應也不是。公文中說明找民間地點存放彈藥的原因，是要分散彈藥去處，讓敵人無法掌握與偵測，但公文上卻也列出了放彈藥所有的點，且公文又未列為機密，形同根本公開彈藥存放點，不需要敵人偵測，相當荒謬。她強調，不反對軍方分散彈藥的存放，但是是否有更適當的地點，難道就在住宅大樓地下室放彈藥？政府應該說明到底戰爭離我們有多近，又為何要急著於選舉前做這樣的事。

賴苡任也指出，絕對不反對全民國防與國防自主，但問題是公文上清楚列出所有要協調存放彈藥的各個民間單位，包括某某股份有限公司、社區活動中心，竟然還有圖書館、婚宴會館，除了民眾的安全疑慮之外，相關單位要如何有效管理這些彈藥？誰負責看守保管彈藥？又如何弭平民眾對於彈藥存放在身邊的疑慮？相關單位不能一紙公文就要求民間配合，應該要把相關配套措施與規劃向民眾說清楚。

軍方第四作戰區則表示，相關規劃，僅為結合民間資源，提升後勤支援韌性演練運用，並無實質放置彈藥情事。對於造成民眾誤解，第四作戰區表達歉意。國家安全有賴全體國人團結一致，共同捍衛；感謝各界對國防事務的關注與討論，第四作戰區將持恆各項戰備訓練工作，戮力提升部隊戰力，籲請國人支持與鼓勵。

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