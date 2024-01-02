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張娜拉「二嫁」孫浩俊卻被劈腿！外遇對象是《Happy Ending》閨密

▲張娜拉（左）跟孫浩俊繼《告白夫婦GO BACK》後二度演夫妻，但男生在《我的Happy Ending》中疑似出軌偷吃老婆閨密。（圖／Hami Video）
▲張娜拉（左）跟孫浩俊繼《告白夫婦GO BACK》後二度演夫妻，但男生在《我的Happy Ending》中疑似出軌偷吃老婆閨密。（圖／Hami Video）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星張娜拉繼《告白夫婦GO BACK》後二度合作孫浩俊，在《我的Happy Ending》演一對夫妻，她飾演家具公司老闆「徐才媛」，事業成功卻暗藏危機，原來她已遭人跟蹤7年，經常收到騷擾信件或簡訊，一次深夜她被黑衣人尾隨至橋上，對方伸手掐住她脖子，直接將她推下橋，謀殺意圖濃厚，而嫌疑犯可能還是她的同事。

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▲劇中，張娜拉被黑衣人尾隨並推落橋下。（圖／Hami Video）
▲劇中，張娜拉被黑衣人尾隨並推落橋下。（圖／Hami Video）
劇中，孫浩俊把家庭放第一位，平常是溫文儒雅的育兒神隊友，但他跟老婆報備去運動，張娜拉到場找人竟意外發現丈夫早已3個月沒去健身房，透過智慧手錶偷偷定位，竟目睹丈夫以油頭跟酒紅西裝的陌生扮相出現在眼前，他的見面對象居然是自己的大學閨密蘇怡賢，親眼目擊女方光天化日親暱勾手老公，讓張娜拉當場崩潰。

扯的劇情不只一樁，張娜拉的繼父金弘波和藹可親，疼愛自己猶如親生女兒，但保險公司卻告知她，當年母親過世的5億元保險是由繼父獲得，可是死因可能跟繼父有關，再讓張娜拉震驚不已。

▲張娜拉（右）和孫浩俊過著恩愛生活，但老公似乎隱藏了一些祕密。（圖／Hami Video）
▲劇中，張娜拉（右）和孫浩俊過著恩愛生活，但老公似乎藏著祕密。（圖／Hami Video）
張娜拉得知閨密疑似跟自己老公搞不倫，她出席校友會，黃湯下肚口無遮攔，當眾嘲笑蘇怡賢被毀婚的過去，蘇怡賢冷淡回：「我都不知道妳會關注我分手的前男友消息。」張娜拉直接變臉回嗆：「妳不也很關心我的家人、我的老公嗎？」兩女眼神激烈交鋒，怒火一觸即發。

由於張娜拉接連得知身邊信任的人都各懷鬼胎，在落水撿回一命後，她看見繼父、老公跟同事焦急的圍在自己身邊，讓她相當作噁，到底誰才是能信任的對象，讓張娜拉陷入無止盡的恐懼與猜疑，她心中暗自決定：「走著瞧，我會讓你們也嚐嚐這種地獄的滋味。」預告復仇即將開始。

《我的Happy Ending》每週日、一獨家在Hami Video更新；同平台也將限時2週免費播放南宮珉主演的《戀人》，觀眾16日前可把握追劇機會。

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