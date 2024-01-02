Google 25年全球最熱門「搜尋」BTS、Blackpink上榜 台灣現身2秒
Google 自 1998 年創辦至今已經 25 歲，Google日前製作了一支影片，公佈了25年來最熱門的搜尋，影片上線不到一個月，至今已經累積3.5億的瀏覽量。影片中沒有明確地點出熱門原因，但看到名字，用戶們多少都會心靈神會。全球最多人搜尋的男團為防彈少年團 BTS，女團則是Blackpink。台灣則因為最多人搜尋的遊行「婚姻平權遊行」驚喜現身2秒。
記者周淑萍/綜合報導
Google 據傳是源自於數學名詞「古高爾，googol」，是一個龐大的自然數，用來表示數字 1 後有 100 個 0，創辦人將 googol 轉換拼寫方式，創造出新詞「google」。從1998年創辦至今已經超過25年，日前官方也製作出一支「Google — 25 Years in Search: The Most Searched」，整裡諸多這25年來最夯的搜尋關鍵字。
這25年來熱門搜尋包含了BTS、Blackpink、碧昂絲、泰勒絲等知名藝人都在榜上；運動相關則有Ｃ羅、詹皇和Air Jordan。影片中也驚喜看見「TAIWAN」字樣，在最多人搜尋的遊行中，入榜的是「婚姻平權遊行」，影片中2:45可見遊行民眾手拿「TAIWAN」海報字樣。《NOWnews》史上最多人搜的關鍵字整理如下：
🟡藝人、表演
男子團體：防彈少年團 BTS
女子團體：Blackpink
表演：碧昂絲 Coachella 表演
音樂創作人：泰勒絲
搖滾女王：蒂娜透娜
時尚偶像：蕾哈娜
搖滾樂團：披頭四
演員：哈利波特演員包含石內卜、海格演員
超級英雄：蜘蛛人
🟡運動相關
運動：足球
運動員：Ｃ羅納度
最有價值球員：詹皇Lebron James
運動鞋：Air Jordan
🟡動畫、電玩相關
神奇寶貝：皮卡丘
辛普森家庭角色：荷馬
卡通：海綿寶寶
玩具：芭比娃娃
動漫：火影忍者
電玩遊戲：Minecraft
🟡其他熱門搜尋
遊行：婚姻平權遊行
科學家：愛因斯坦
默哀事件：911 事件雙子星倒塌
挑戰事件：冰桶挑戰
第一步：阿姆斯壯登陸月球
年代：80年代
表情符號：❤️紅色愛心