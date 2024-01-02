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Google 25年全球最熱門「搜尋」BTS、Blackpink上榜　台灣現身2秒

▲Google搜尋25年來最多人搜尋的遊行是「婚姻平權」，台灣也被剪輯進去這支3分多鐘的影片內。（圖／翻攝官方影片）
▲Google搜尋25年來最多人搜尋的遊行是「婚姻平權」，台灣也被剪輯進去這支3分多鐘的影片內。（圖／翻攝官方影片）

記者周淑萍/綜合報導

Google 自 1998 年創辦至今已經 25 歲，Google日前製作了一支影片，公佈了25年來最熱門的搜尋，影片上線不到一個月，至今已經累積3.5億的瀏覽量。影片中沒有明確地點出熱門原因，但看到名字，用戶們多少都會心靈神會。全球最多人搜尋的男團為防彈少年團 BTS，女團則是Blackpink。台灣則因為最多人搜尋的遊行「婚姻平權遊行」驚喜現身2秒。

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Google 據傳是源自於數學名詞「古高爾，googol」，是一個龐大的自然數，用來表示數字 1 後有 100 個 0，創辦人將 googol 轉換拼寫方式，創造出新詞「google」。從1998年創辦至今已經超過25年，日前官方也製作出一支「Google — 25 Years in Search: The Most Searched」，整裡諸多這25年來最夯的搜尋關鍵字。

▲Ｃ羅是全球最熱門搜尋的運動員。（圖／翻攝官方影片）
▲Ｃ羅是全球最熱門搜尋的運動員。（圖／翻攝官方影片）
這25年來熱門搜尋包含了BTS、Blackpink、碧昂絲、泰勒絲等知名藝人都在榜上；運動相關則有Ｃ羅、詹皇和Air Jordan。影片中也驚喜看見「TAIWAN」字樣，在最多人搜尋的遊行中，入榜的是「婚姻平權遊行」，影片中2:45可見遊行民眾手拿「TAIWAN」海報字樣。《NOWnews》史上最多人搜的關鍵字整理如下：

🟡藝人、表演

男子團體：防彈少年團 BTS

​女子團體：Blackpink

表演：碧昂絲 Coachella 表演

音樂創作人：泰勒絲

搖滾女王：蒂娜透娜

時尚偶像：蕾哈娜

搖滾樂團：披頭四

演員：哈利波特演員包含石內卜、海格演員

超級英雄：蜘蛛人

▲韓國天團BLACKPINK選擇在高雄舉行演唱會，吸引滿場粉絲到場參加。（圖／YG Entertainment）
▲韓國女子天團BLACKPINK​為Google 搜尋最熱門的關鍵字。（圖／YG Entertainment）
🟡運動相關

運動：足球

運動員：Ｃ羅納度

​最有價值球員：詹皇Lebron James

運動鞋：Air Jordan

▲詹皇Lebron James為最多人搜尋的MVP。（圖／翻攝官方影片）
▲詹皇Lebron James為最多人搜尋的MVP。（圖／翻攝官方影片）
🟡動畫、電玩相關

神奇寶貝：皮卡丘

​辛普森家庭角色：荷馬

卡通：海綿寶寶

玩具：芭比娃娃

動漫：火影忍者

電玩遊戲：Minecraft

▲台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI開幕限定皮卡丘。（圖／記者葉政勳攝）
▲最多人搜尋的寶可夢為皮卡丘。（圖／記者葉政勳攝）
🟡其他熱門搜尋

遊行：婚姻平權遊行

科學家：愛因斯坦

默哀事件：911 事件雙子星倒塌

挑戰事件：冰桶挑戰

第一步：阿姆斯壯登陸月球

年代：80年代

表情符號：❤️紅色愛心


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