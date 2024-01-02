封關得票率預測！大數據：賴蕭39.65%、侯康33.45%、柯盈26.9%

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不過，在趨勢方面，TPOC台灣議題研究中心指出，賴清德陣營自12月底以來，強攻侯友宜家族的「凱旋苑包租公」、新莊獵地等爭議，使「侯康配」預估得票率自12月22日開始呈現往下降的趨勢，從35.19％下滑至1月2日的33.45％，顯示綠營強打侯友宜家族土地爭議頗具成效，於此同時，「賴蕭配」的預估得票率則緩步上升，從38.38％成長至1月2日的39.65％。
進一步觀察藍綠白3組正副總統候選人在民調封關前最後一周的網路聲量數據，TPOC台灣議題研究中心說，在此期間，最後一場公辦政見發表會、正副總統電視辯論會落幕，藍綠陣營在這段時間中激烈攻防，民進黨陣營推出超過5支競選宣傳片，提出正面訴求外，也拍片強攻國民黨總統與立委候選人負面爭議，加上總統蔡英文頻頻輔選加持，在總體聲量表現上略勝一籌，創造超過38.7萬則聲量。
TPOC台灣議題研究中心續指，國民黨陣營則回擊「凱旋苑包租公」爭議，侯友宜、趙少康也透過政見發表會及辯論會強烈抨擊民進黨施政，藉此凝聚藍軍士氣，最終聲量超過38.6萬則，可說「侯康配」與「賴蕭配」聲量表現幾乎不相上下。
TPOC台灣議題研究中心再指，民眾黨的「柯盈配」雖然在藍綠捉對廝殺攻防過程中遭到排擠，調查期間內總聲量只有31.9萬多則，但仍透過「四、五年級的朋友，您們好，我是柯文哲」、「支持民進黨的朋友，您們好，我是柯文哲」、「支持國民黨的朋友，您們好，我是柯文哲」系列公開信，嘗試向淺綠、淺藍，以及過去民調表現落後的中壯年族群提出訴求，希望在藍綠惡鬥的氛圍下，走自己的路，讓選票極大化。
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