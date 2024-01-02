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《鬼滅之刃》第4季搶先看！「絆之奇蹟，邁向柱訓練」2月先行上映

▲鬼滅之刃第四季「柱訓練篇」動畫第一集即將於先行電影搶先公開。（圖／翻攝自YT預告片）
▲鬼滅之刃第四季「柱訓練篇」動畫第一集即將於先行電影搶先公開。（圖／翻攝自YT預告片）

記者鍾怡婷/綜合報導

《鬼滅之刃》動畫開播後風靡全球，從滅動畫電影《無限列車篇》、第二季《遊郭篇》到第三季《刀匠村篇》迎來完結，第四季「柱訓練篇（柱稽古篇）」預估將在2024上半年登場，而代理商木棉花也公布，將會在2月23日，全台先行上映《「鬼滅之刃」絆之奇蹟，邁向柱訓練》，除了集結《刀匠村篇》第十一集外，還有第四季的第一集搶先看，胡蝶忍聲優「早見沙織」、嘴平伊之助的聲優「松岡禎丞」也將來台與粉絲見面。

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動畫代理商木棉花公布將於2024年2月23日，將先行上映《「鬼滅之刃」絆之奇蹟，邁向柱訓練》，「世界巡迴先行上映」是為了感謝粉絲的支持，將精湛的動畫及聲光展現在大銀幕，本次將集結《刀匠村篇》第十一集，以刀匠村為舞台，將看到主角炭治郎與上弦之肆・半天狗激戰，以及禰豆子克服陽光過程的過程。

電影先行版也將搶先公開動畫版第四季《柱訓練篇》第一集，鬼殺隊最強劍士「柱」為了決戰鬼舞辻󠄀無慘所進行的地獄式訓練，展現殺鬼決心。

不僅如此，《鬼滅之刃》官方更宣布聲優全球巡迴活動，台北站由飾演「蟲柱」胡蝶忍的聲優「早見沙織」，以及飾演嘴平伊之助的聲優「松岡禎丞」於上映首周2024年２月24日與粉絲見面，近一步的訊息可以關注動畫代理商的官方社群公告。

此外，經典動畫《進擊的巨人》在近期結束長達10年的播映，正式迎來完結賺了不少粉絲熱淚並引起眾多討論，為了讓粉絲們能夠回顧精彩的動畫情節，《進擊的巨人》「動畫10週年快閃店」將從1月18日起在新光三越南西店9F登場，也是台灣首次將動畫第一季到最終季完結篇後篇的動畫場景大集合，打造如同展覽般的豪華造景拍照區，精選數百件動畫場景圖，讓粉絲仔細欣賞十年中的每一個精彩片段。

▲過道設置立體立牌搭配角色經典名言，彷彿進入動畫場景中。（圖／品牌提供）
▲《進擊的巨人》「動畫10週年快閃店」過道設置立體立牌搭配角色經典名言，彷彿進入動畫場景中。（圖／業者提供）

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