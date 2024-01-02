▲前職棒投手張誌家新年傳噩耗！　心肌梗塞過世享年43歲

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然而，張誌家2009年涉及職棒簽賭案，遭永不錄用，2010年離開棒球圈，2011年被判刑2年2個月有期徒刑。他曾一度轉行從事鐵板燒，之後轉當高爾夫教練及選手。
他去年5月才在臉書感慨發文說：「人到了一定歲數真的要好好保養自己的身體」9月19日又發文詢問：「有沒有醫學常識豐富朋友能解惑一下，最近常常莫名頭痛，尤其是曬太陽的時候，這個症頭直接影響最近打球的成績，痛的地方通常在後腦兩側，有朋友了解是什麼情形嗎？」，沒想到如今竟猝逝，引發聯想。
每22分鐘就有1人死於心臟病！根據衛生福利部111年死因統計，心臟疾病是高居國人第2名的殺手，平均每22分鐘就有1人死於心臟疾病。國民健康署呼籲長者、體重過重、有高血壓或心血管病史的民眾，如果發生胸悶、胸痛、心跳加速、呼吸喘、身體虛弱的情形，千萬不可掉以輕心。
國健署呼籲，預防心血管疾病，將「護心」落實於生活之中，才是王道，保持健康飲食、適時補水、規律運動、向菸說不、定期健檢、三高控制，遵循醫囑定時回診，對自己的健康多留一分心，少一分傷心。
國外研究：跨年至新年易猝死國外許多研究指出，一年的最後一週最容易發生猝死，尤其以5大類患者：心血管疾病、癌症、呼吸道疾病、腸胃疾病、新陳代謝疾病為高風險族群。早在2004年，美國專家David Phillips就已經發現，心因性的猝死，好發在「聖誕節」，「聖誕節隔天」和「新年」這3天，在美國各地，每年發生猝死會增加。
重症專科醫師黃軒提醒，5大疾病患者容易猝死，大部分是心血管疾病，其他非心血管疾病（癌症，呼吸疾病、腸胃疾病、新陳代謝疾病）也會造成猝死，例如冬天容易感冒，導致肺炎，喘不過來，引發心臟負擔，易發生心律不整，不可不慎。
參考資料：
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20805014/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15596560/
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.CIR.0000151424.02045.F7?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.ahajournals.org/....../01.CIR.0000151424......
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60456
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