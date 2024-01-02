日本石川強震！出國旅遊天災難防　專家提醒這保險一定要有

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於國人很喜歡到日本旅遊，日本地震又相當頻繁，尤其2024年首日日本石川縣就發生大地震，也讓要出國旅遊的民眾相當擔心，萬一不幸碰到地震天災怎麼辦？尤其若因地震受傷或是交通受阻，得在當地停留，其衍生的旅遊支出勢必大增，這時就凸顯保險的重要，尤其若有投保旅平險及旅遊不便險，此時就能派上用場。
國泰產險主管今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時就提到，「旅平險」保障以人的平安為主體，包含因為意外傷害事故導致的身故、失能，以及因為意外傷害事故或疾病產生的醫療費用，而「旅遊不便險」則是著重因為事故發生而產生的額外費用，像是因為天災導致旅程期間延長，這時候可能增加交通跟住宿費用，就能以旅遊不便險中的旅程變更提供補償。
為了將發生或增加費用的風險，轉嫁給保險公司，國泰產險主管建議民眾，在旅遊前記得購買包含旅平險與旅遊不便險增保障。至於怎麼投保？目前產險官網或業務員都能快速投保國內外旅遊保障。以海外旅遊保險來說，除了基本的意外事故、傷害醫療、海外突發疾病（不包含法定傳染病）等，亦可依民眾需求附加涵蓋班機延誤、行李延誤、旅程取消及海外急難救助等多個項目的方案，提供全方位的旅遊保障。
至於多久前要投保?在台灣買還是當地買？國泰產險主管表示，近年氣候與外在環境變化快速，為了有效轉嫁未知因素，可能導致旅遊發生的風險，建議在確認旅遊行程後，就可以接著投保旅遊綜合保險，以免因為規劃到當地才投保，而使從台灣出發至旅遊地的期間缺乏保障。
當然，民眾不僅可透過業務員投保，產險業也提供民眾最晚可在出遊前1個小時完成線上投保，除了可依照個人風險意識與預算選擇投保方案，並且立即試算保費外，也能根據個人投保時間立即生效，不僅省荷包，更重要的是「開心出門、平安回家」。
更多「日本能登半島強震」相關新聞。