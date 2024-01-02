信賴台灣之友下達最後動員令！以鄉鎮市區為單位每日站入口催票

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「我們絕對沒有鬆懈的本錢！」卓榮泰強調，這場選舉對台灣至關重要，在最後十幾天的關頭，要再次發揮當初成立時的熱情與初衷，回到各個社區、不同角落，說服朋友一起回家投票，把台灣跟世界連結起來，再贏一次。
劉國隆表示，信賴後援會的成員們都是為了台灣打拚的志工，為了守護台灣的自由民主而奮鬥努力。他說，台灣應該要走向世界，不能再回到過去依賴中國的老路，只有邁向世界，台灣才有未來，他懇請大家，為了民主自由與經濟繁榮，一定要繼續支持賴清德與蕭美琴，讓民進黨國會過半，台灣才能繼續走在正確的道路上。
陳金德指出，為支持賴蕭配，信賴之友會明天於全國22縣市342個路口，集結超過千位信賴之友響應「台灣美德站出來」站路口專案，用行動挺台灣。
他表示，信賴台灣之有會成立的目的，就是希望能夠兼容並蓄社會上的不同主張，減少彼此的不信任與不信賴，讓不同主張能夠充分表達，也讓台灣可以持續自由民主且多元的發展。
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