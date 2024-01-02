張誌家過世前「運動會頭痛」！醫曝恐是心血管疾病引起：這很罕見
知名前職棒選手張誌家今（2）日被證實因突發心肌梗塞猝逝，享年43歲，過去他曾透露自己運動時「後腦兩測」有頭痛情況，家人也曾表示張誌家「血壓有點高」，對此台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道指出，這樣異常的頭透和心血管疾病確實可能有所關聯，不過臨床機率極低，判斷依據為，若運動時整個頭的下半部任何部位出現不舒服，休息後卻能改善，就一定要立即就醫檢查是否有心血管疾病問題。
記者張志浩／綜合報導
王宗道說明，雖然心肌梗塞通常毫無前兆，但有關心臟疾病的症狀有3大特色，分別是發作部位、運動時感到不適、休息時症狀解除。首先針對發作部位，王宗道指出，有些人運動時，下顎、後腦勺、下巴左上臂內側到右胸口、背後左肩胛骨，都會出現疼痛和不舒服，且一但休息就趨緩，這些可能都是「心臟血管狹窄」導致的後果。
不過王宗道強調，臨床上這類案例的病人相當稀少，自己從醫診治過的上萬病人中，也只有2、3位出現類似症狀，不過重點在於，民眾要了解，心血管疾病「並非只是在心臟周圍出現不適」，最好的預防方式還是定期追蹤身體狀況，有類似情節就要進一步透過運動心電圖，甚至是電腦斷層做精準判斷。
針對心肌梗塞，王宗道指出，以往發作案例中，男性平均為45歲、女性平均為55歲，不過近年已經有明顯年輕化的趨勢，基本上年齡超過40歲就要特別注意，除了血壓、血糖、膽固醇等健康追蹤，平時不只是透過運動強身，還要遠離菸酒、不熬夜，若已有不適症狀，千萬不要忽視或不尋求協助，才能避免更嚴重的後果出現。