就是這支「筆」！引發夢時代跨年夜騷動　警方查緝白帽男到案

療癒畫家黃琯予韓國獲獎 餐廳辦畫展百人免費享美食

▲療癒畫家黃琯予日昨在韓國獲獎 ，返國後將於 6日在台中美蘭越南餐廳辦畫展，前百人免費享美食。（圖／黃琯予提供）
▲療癒畫家黃琯予日昨在韓國獲獎 ，返國後將於 6日在台中美蘭越南餐廳辦畫展，前百人免費享美食。（圖／黃琯予提供）

記者金武鳯/台中報導

有療癒系畫家美譽的黃琯予，最近獲得韓國文化藝術研究會頒發西洋畫大獎，且獎狀標註國名是「中華民國」，能為國爭光讓黃琯予特別開心。獲獎榮歸，黃琯予決定「走出藝術殿堂」，6日起在台中市美蘭越南餐廳舉辦庶民畫展，貼近民眾外，還要與民眾分享異國美食，前100名入場民眾可免費品嚐越南河粉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前還在韓國的黃琯予，迫不及待的越洋發布喜訊說，「我獲獎了！」由於黃琯予屢屢在國內外拿獎，此次特別開心，是因為獎狀標註的國名是「中華民國」，內心更為澎湃，以致韓國這幾天雖然大雪紛飛，氣溫極低，她依舊感到溫暖又欣喜。

▲畫家黃琯予將在台中美蘭越南料理餐廳辦庶民畫展，並分享異國美食。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.2)
▲畫家黃琯予將在台中美蘭越南料理餐廳辦庶民畫展，並分享異國美食。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.2)
出生在蘭花故鄉埔里的黃琯予，從小跟著父親學習繪畫，為了分享在韓國得獎喜悅，回國之後，要在台中市博館三街美蘭越南料理餐廳舉辦「庶民畫展」，展出部份精彩創作，讓前往消費的民眾可以一邊享受異國美食，一邊欣賞療癒畫家筆下溫馨美好作品，讓往昔要在藝廊才能看到的作品，更貼近普羅大眾。

▲療癒畫家黃琯予等下創作，溫馨美好，很有療癒效果。（圖／黃琯予提供）
▲療癒畫家黃琯予等下創作，溫馨美好，很有療癒效果。（圖／黃琯予提供）
黃琯予說，為鼓勵更多民眾前往欣賞畫展，1月6日週六當天上午10時30分起，配合美蘭越南料理餐廳，提供100份越南河粉免費分享民眾品嚐異國美食，希望能夠帶動台灣跟越南之間飲食文化交流，也帶動繪畫藝術的國際氛圍跟視野。

茂盛醫院迎來6名元旦寶寶 直言「龍年效應」已失靈

舞鈴劇場跨年鉅作「島嶼之光」 滿場觀眾嗨喊「超精彩」

臺中市都市空間設計大獎入圍21件作品成果展登場

熱愛生命基金會獲選藝術亮點 展現AR畫作導覽新體驗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選