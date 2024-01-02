療癒畫家黃琯予韓國獲獎 餐廳辦畫展百人免費享美食

有療癒系畫家美譽的黃琯予，最近獲得韓國文化藝術研究會頒發西洋畫大獎，且獎狀標註國名是「中華民國」，能為國爭光讓黃琯予特別開心。獲獎榮歸，黃琯予決定「走出藝術殿堂」，6日起在台中市美蘭越南餐廳舉辦庶民畫展，貼近民眾外，還要與民眾分享異國美食，前100名入場民眾可免費品嚐越南河粉。
記者金武鳯/台中報導
目前還在韓國的黃琯予，迫不及待的越洋發布喜訊說，「我獲獎了！」由於黃琯予屢屢在國內外拿獎，此次特別開心，是因為獎狀標註的國名是「中華民國」，內心更為澎湃，以致韓國這幾天雖然大雪紛飛，氣溫極低，她依舊感到溫暖又欣喜。
出生在蘭花故鄉埔里的黃琯予，從小跟著父親學習繪畫，為了分享在韓國得獎喜悅，回國之後，要在台中市博館三街美蘭越南料理餐廳舉辦「庶民畫展」，展出部份精彩創作，讓前往消費的民眾可以一邊享受異國美食，一邊欣賞療癒畫家筆下溫馨美好作品，讓往昔要在藝廊才能看到的作品，更貼近普羅大眾。
黃琯予說，為鼓勵更多民眾前往欣賞畫展，1月6日週六當天上午10時30分起，配合美蘭越南料理餐廳，提供100份越南河粉免費分享民眾品嚐異國美食，希望能夠帶動台灣跟越南之間飲食文化交流，也帶動繪畫藝術的國際氛圍跟視野。