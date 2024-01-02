▲60歲翁排尿不順確診攝護腺癌　「達文西加凱格爾」防漏尿後遺症

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達文西機械手臂輔助 提升安全性過往攝護腺癌切除手術，不論是傳統開腹或是腹腔鏡手術，通常是經由膀胱前方通過雷氏空間（Retzius space）切除攝護腺，但容易破壞血管神經叢與支撐骨盆底肌肉的相關組織，術後可能有漏尿與性功能障礙問題。醫界為改善切除攝護腺手術後遺症，提升病人生活品質，進一步發展保留雷氏空間的新式攝護腺切除手術。
台中慈濟醫院泌尿科顧問醫師裘坤元說明，王先生就是採取保留雷氏空間的手術方式，透過達文西機械手臂輔助，從膀胱後側筋膜空隙進入切除攝護腺癌病灶，減少傷害周邊神經與組織，降低術後漏尿與性功能障礙比率。此次手術出血量僅100毫升左右，較傳統手術動輒超過1000毫升出血來說，病人相對安全。
術後存在漏尿後遺症 凱格爾運動加強骨盆底肌肉攝護腺癌手術的三大風險包括：術中出血、術後漏尿、術後性功能障礙，另外，病灶是否完全清除，也是病人關心的重點。裘坤元醫師指出，一般病人認為做達文西手術就沒事了，其實還要考慮術後漏尿問題。手術前，裘醫師安排病人學習訓練凱格爾運動，加強骨盆底肌肉能力以避免漏尿。裘醫師說，有許多病人覺得凱格爾運動只是夾緊屁股縮肛，沒什麼難度，其實有高達八成病人用錯肌肉反而加劇漏尿。醫療團隊為讓病人能使用正確肌群進行凱格爾運動，術後更安排生理回饋儀介入，透過圖像顯示，讓病人能順利掌握正確肌群鍛鍊，改善漏尿。
病人親族男性應定期檢查 早發現早治療裘坤元醫師強調，「早期發現、早期治療」還是早期攝護腺癌能根除治療的不二法門。尤其六十歲就罹患攝護腺癌實在很年輕，攝護腺癌有家族遺傳傾向，病灶可能在五到八年前就已經存在。他建議病人要趕快請兄弟、兒子、孫子甚至堂兄弟等親族男性，只要年滿四十五歲，每年一定要定期做PSA檢查，只要早期發現早期治療，效果都很好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60395
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