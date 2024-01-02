「李坤城嫩妻」林靖恩砸電視亂吐痰！多家飯店控惡行：報警也沒用
已逝音樂人李坤城的妻子林靖恩，自老公去年4月癌症逝世後，就經常和李坤城兒子因遺產問題鬧翻，多次登上媒體版面。林靖恩更被爆料拋售老公房產，天天住在酒店，抽菸酗酒，引發爭議。怎料，今（2）日再度傳出林靖恩在飯店失控，砸壞飯店電視等惡行，目前至少2家台中業者出面指控。
記者詹鎰睿／綜合報導
有從事飯店業的網友在社群平台Dcard爆料，他在跨年夜時撞見精神恍惚、語無倫次的林靖恩準備入住，由於主管先看到林靖恩從隔壁飯店走出來，便打電話過去詢問後，得知林靖恩是因破壞電視才被趕出來的，隔壁飯店還特別警告「要小心她。」
原PO表示，主管得知後立刻退錢，請林靖恩離開，怎料對方卻一直在飯店大廳徘徊，不斷碎念飯店的裝飾是她的，甚至嗆聲，「有種就報警！」雖然林靖恩事後乖乖上警車，但過不到一個小時又折回來了，「在我們騎樓隨地吐痰，或是時不時在大廳裡面瞪人加詭笑」，即便大夜班同仁報警後，被載去警局的林靖恩又折了回來。
貼文曝光後，立刻引發網友們討論，甚至釣出其他同樣受害的飯店業者指控，林靖恩不僅被「林酒店」列入黑名單，還曾到其他飯店破壞設施，還一度想拿滅火器襲警。對此，《NOWnews今日新聞》記者透過臉書私訊林靖恩本人，截稿前尚未得到回應。
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