搶攻春節商機 鼎王推年菜外帶在家輕鬆開鍋圍爐

迎接春節到來，圍爐宴上總少不了象徵團圓的火鍋。為方便現代人消費需求，鼎王餐飲集團旗下鼎王麻辣鍋及無老鍋，即日起至2月底，分別推出年菜外帶套餐及低溫宅配套餐優惠方案，有2人份及4人份套餐，小家庭在家也能輕鬆開鍋圍爐，消費滿額再送贈品。
記者金武鳯/台中報導
除夕圍爐少不了熱騰騰的火鍋，鼎王搶春節商機，推出鼎王麻辣鍋年菜外帶套餐，包含鍋底麻辣鍋或酸菜白肉鍋擇一，以及餐點特級牛肉、蒜香嫩豚豬、排骨酥、招牌川丸子、腐竹和讚岐烏龍麵等。另無老鍋套餐，則包含麵包豆腐白湯鍋或無老辣香鍋擇一，以及餐點梅花豬肉、嚴選雪花牛肉、冰淇淋豆腐、濃心龍蝦風味丸、雙色果球、虎皮豆捲和油條等。2人套餐1660元，4人套餐2510元，最低折扣85折起。
此外，消費外帶套餐，可享指定肉品包含五花去骨鮮肥牛、梅花豬肉及白肉片6折加價購優惠；外帶消費滿2,500元再贈梅花豬肉、滿3,500元贈兩人份鍋底，好康贈不完。
鼎王餐飲集團另推出低溫宅配套餐優惠，超值優惠79折起，鼎王麻辣鍋２人及4人宅配歡聚分享套餐，分別是1398元及1648元，包含經典鍋底麻辣鍋或酸菜白肉鍋擇一，以及餐點梅花豬肉、蒜香嫩豚豬、排骨酥、招牌川丸子及讚岐烏龍麵。無老鍋則推出宅配家享幸福套餐禮盒，包含麵包豆腐白湯鍋或無老辣香鍋擇一，以及餐點五花去骨鮮肥牛、梅花豬肉、麵包豆腐、排骨酥、濃心龍蝦風味丸、魚餃、蛋餃、豆皮和讚岐烏龍麵等。凡指定2/8前到貨，再加贈梅花豬肉乙份，對於春節期間想避開用餐人潮的民眾而言，提供了在家輕鬆圍爐的好選擇。