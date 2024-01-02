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護台灣9幸福！國民黨全台1139個街口拜票　團結拚政黨輪替

▲國民黨主席朱立倫偕同立委候選人游淑慧在路口拜票。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席朱立倫偕同立委候選人游淑慧在路口拜票。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

今（2）日上午7時30分至8時30分在國民黨主席朱立倫的號召下，國民黨正副總統候選人侯友宜及趙少康、全體國民黨籍的執政縣市首長，還有苗栗縣長鍾東錦、各級民意代表與立委候選人等展開1139個路口街講、拜票活動，獲得民眾熱情迴響。

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國民黨表示，為了展現全台下架民進黨的主流民意與力挺「侯康配」的決心，國民黨總動員，除了回應多數民眾「民主要制衡，政黨要輪替」的呼聲之外，更是全台「反貪腐、反民主專制」力量的展現。

國民黨也說，民眾展現高度熱情回應國民黨，現場有人合照、比讚，甚至自發性陪同一起拜票，更有路過的機車騎士在符合交通法規的情況下，向路口街頭拜票的候選人喊出「政黨輪替要實現」、「國民黨加油」的心願。

國民黨指出，上午朱立倫偕同立委候選人游淑慧站在台北市中正路與中山北路口、台北市長蔣萬安及立委候選人王鴻薇則是在林森北路與南京東路口，新北市由侯友宜帶領立委候選人林國春、葉元之在縣民大道與民權路叉口。

國民黨再指，桃園及台中分別由趙少康及立委候選人牛煦庭在龜山區萬壽路一段111號拜票、桃園市長張善政及立委候選人涂權吉則於楊梅區中山北路一段與環東路交叉路口，台中市長盧秀燕及7位立委候選人負責台灣大道與忠明南路口。

國民黨強調，特別找1139個路口拜票及街口宣講，就是為了呼應1月13日政黨票投9號的寓意，懇請所有民眾在投票日一起投下神聖的一票，讓「113挺侯康，護台灣9幸福」的精神蔓延，總統力挺3號侯康配、政黨票支持9號中國國民黨、區域立委支持國民黨提名候選人，全民團結拚輪替，力拚台灣再出發。

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