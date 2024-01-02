金管會核准首例！富邦產創新異業結盟　在台灣大APP可買這3種保險

我是廣告 請繼續往下閱讀
富邦產險與台灣大哥大也率先響應申請，規劃推出創新型保險網路投保服務。富邦產險表示，過去民眾只能透過保險公司、保險經紀人或保險代理人購買保險，這次富邦產險攜手台灣大哥大打造創新型保險服務，將網路投保旅平險流程與台灣大客服APP整合，客戶出國前至台灣大客服APP申辦漫遊後，即可同時加購旅平險，APP中提供承保內容，在輸入保險額度試算方案保費後，更可經客戶同意後直接帶入部份資訊，省去重複輸入資料時間，還可將保費合併電信帳單，無須再填寫信用卡資料，網路投保旅平險方便快速又直覺。
此外，富邦產險也持續加強推廣新興風險的保險商品，如登山險及海域險，經客戶同意後，台灣大哥大將在高山登山口、海域等區域，發送簡訊提醒安全注意，並可透過簡訊連結至台灣大客服APP登入，即可快速投保登山險或海域險，並將保費合併電信帳單，降低戶外活動帶來的風險。
金管會保險局官員強調，所有商品頁面說明由富邦產險提供及負責，保戶個資也由富邦產險蒐集及管理，雙方透過API介接，相關保險商品在電信業網站即可完成投保與服務，大幅縮短網路投保時間並提供消費者一站式服務體驗，有助電信保險生態圈建立。同時，雙方也必須在符合資訊安全與個資保護的前提下，透過試辦過程導入金融科技應用，並讓保險業與電信業調和營運合作模式，開發場景式保險商品，擴展保險可及性。