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金管會核准首例！富邦產創新異業結盟　在台灣大APP可買這3種保險

▲金管會今（2）日核准富邦產險與台灣大哥大試辦創新型保險服務，電信用戶可直接在台灣大APP投保旅平險、登山險或海域綜合險，並以電信帳單繳付保險費。（圖／記者顏真真攝）
▲金管會今（2）日核准富邦產險與台灣大哥大試辦創新型保險服務，電信用戶可直接在台灣大APP投保旅平險、登山險或海域綜合險，並以電信帳單繳付保險費。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

為鼓勵保險業創新發展，金管會在去（2023）年10月鬆綁法規，開放保險業與金融科技異業以試辦方式，富邦產險與台灣大哥大也隨即規劃「一站式」投保創新服務，即透過台灣大客服APP即可網路投保旅平險與不便險、登山險及海域險。金管會也在今（2）日也核准試辦，將以電信帳單繳費，而且試辦6個月期間內共計達成470件算成功，有望在今年3月前正式上路，這也是首宗保險業與電信業合作試辦申請案。

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金管會持續推動保險業數位創新轉型政策，包括業務試辦申請、遠距投保及辦理電子商務業務等政策，並於去年10月修正「保險業辦理電子商務應注意事項」與「異業合作推廣保險業務應注意事項」等規定，開放保險業與從事大數據資料分析、介面設計、軟體研發、物聯網、無線通訊業務等金融科技異業合作辦理創新型保險商品、服務或流程之試辦申請，透過建構金融保險生態圈，滿足民眾多元保險需求。

富邦產險與台灣大哥大也率先響應申請，規劃推出創新型保險網路投保服務。富邦產險表示，過去民眾只能透過保險公司、保險經紀人或保險代理人購買保險，這次富邦產險攜手台灣大哥大打造創新型保險服務，將網路投保旅平險流程與台灣大客服APP整合，客戶出國前至台灣大客服APP申辦漫遊後，即可同時加購旅平險，APP中提供承保內容，在輸入保險額度試算方案保費後，更可經客戶同意後直接帶入部份資訊，省去重複輸入資料時間，還可將保費合併電信帳單，無須再填寫信用卡資料，網路投保旅平險方便快速又直覺。

此外，富邦產險也持續加強推廣新興風險的保險商品，如登山險及海域險，經客戶同意後，台灣大哥大將在高山登山口、海域等區域，發送簡訊提醒安全注意，並可透過簡訊連結至台灣大客服APP登入，即可快速投保登山險或海域險，並將保費合併電信帳單，降低戶外活動帶來的風險。

金管會保險局官員強調，所有商品頁面說明由富邦產險提供及負責，保戶個資也由富邦產險蒐集及管理，雙方透過API介接，相關保險商品在電信業網站即可完成投保與服務，大幅縮短網路投保時間並提供消費者一站式服務體驗，有助電信保險生態圈建立。同時，雙方也必須在符合資訊安全與個資保護的前提下，透過試辦過程導入金融科技應用，並讓保險業與電信業調和營運合作模式，開發場景式保險商品，擴展保險可及性。

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