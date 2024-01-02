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半導體產業核心在左楠　李柏毅助攻高科技產業育才攬才

▲中華民國工業區廠商聯合總會今天邀請總統府資政沈榮津赴楠梓科技產業園區暢談「台灣產業發展與未來趨勢」，李柏毅專程到場聆聽。（圖／立委候選人李柏毅提供）
▲中華民國工業區廠商聯合總會今天邀請總統府資政沈榮津赴楠梓科技產業園區暢談「台灣產業發展與未來趨勢」，李柏毅專程到場聆聽。（圖／立委候選人李柏毅提供）

記者郭凱杰／高雄報導

因應台積電進駐以及產業升級，中華民國工業區廠商聯合總會今（2）日邀請總統府資政沈榮津赴楠梓科技產業園區暢談「台灣產業發展與未來趨勢」，民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅專程到場聆聽，感謝沈榮津過去對加工區廠商的協助以及推動讓台積電落腳楠梓，在左楠已成為半導體重鎮的此刻，承諾替廠商與員工爭取更多資源，協助高科技人才落腳高雄。

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▲李柏毅除感謝沈榮津過去對加工區廠商的協助以及推動讓台積電落腳楠梓，在也承諾替廠商與員工爭取更多資源，協助高科技人才落腳高雄。（圖／立委候選人李柏毅提供）
▲李柏毅除感謝沈榮津過去對加工區廠商的協助以及推動讓台積電落腳楠梓，在也承諾替廠商與員工爭取更多資源，協助高科技人才落腳高雄。（圖／立委候選人李柏毅提供）
李柏毅表示，沈榮津早在2010年沈資政在楠梓當加工區處長時，就和前高雄市長陳菊、副市長劉世芳建議打通外環西路，便利員工通勤，當年擔任市長辦公室主任的自己，負責協調各局處，市府最後以兩億獨資開闢外環西路，方便後勁、右昌與左營民眾通勤。李柏毅也感謝沈資政擔任經濟部長與行政院副院長時，協助推動台積電進駐中油廠區，讓左楠成為半導體產業的核心。

李柏毅表示，今天陽明交通大學也確定在左營設立分校，114學年招收半導體及AI碩博士生，將挹注高雄的高科技產業人才庫。不僅如此，去年八月中山大學成立半導體學院；立法委員劉世芳也在2021年成功推動左楠地區的高中職學校與大學及產業合作，成立半導體及數位產業的先修學程，再再顯示高雄是未來臺灣半導體產業的核心。

李柏毅承諾未來將全力協助人才培育，並大力推動園區交通，例如捷運紫線、楠梓交流道引道、新台17線等交通建設，以及增設藍田國小，結合雙語國家政策，推動雙語學校，完善整體教育環境，吸引更多半導體與AI產業的高階工程師來高雄。

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