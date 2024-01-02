半導體產業核心在左楠 李柏毅助攻高科技產業育才攬才
因應台積電進駐以及產業升級，中華民國工業區廠商聯合總會今（2）日邀請總統府資政沈榮津赴楠梓科技產業園區暢談「台灣產業發展與未來趨勢」，民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅專程到場聆聽，感謝沈榮津過去對加工區廠商的協助以及推動讓台積電落腳楠梓，在左楠已成為半導體重鎮的此刻，承諾替廠商與員工爭取更多資源，協助高科技人才落腳高雄。
記者郭凱杰／高雄報導
李柏毅表示，沈榮津早在2010年沈資政在楠梓當加工區處長時，就和前高雄市長陳菊、副市長劉世芳建議打通外環西路，便利員工通勤，當年擔任市長辦公室主任的自己，負責協調各局處，市府最後以兩億獨資開闢外環西路，方便後勁、右昌與左營民眾通勤。李柏毅也感謝沈資政擔任經濟部長與行政院副院長時，協助推動台積電進駐中油廠區，讓左楠成為半導體產業的核心。
李柏毅表示，今天陽明交通大學也確定在左營設立分校，114學年招收半導體及AI碩博士生，將挹注高雄的高科技產業人才庫。不僅如此，去年八月中山大學成立半導體學院；立法委員劉世芳也在2021年成功推動左楠地區的高中職學校與大學及產業合作，成立半導體及數位產業的先修學程，再再顯示高雄是未來臺灣半導體產業的核心。
李柏毅承諾未來將全力協助人才培育，並大力推動園區交通，例如捷運紫線、楠梓交流道引道、新台17線等交通建設，以及增設藍田國小，結合雙語國家政策，推動雙語學校，完善整體教育環境，吸引更多半導體與AI產業的高階工程師來高雄。