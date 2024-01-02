日航擦撞海保廳飛機！學者初估兩原因 航管員誤判或駕駛未遵守
羽田機場今（2）日下午傳出日本航空飛機與日本海上保安廳飛機發生碰撞，導致日航飛機於機場跑道上起火，根據朝陽科大飛航系主任盧衍良初步推測，認為碰撞原因為兩個，最有可能是航管員判斷失誤，但也有可能為雙方駕駛或許有一方並未完全遵守航管員指令而發生。
記者葉盛耀/綜合報導
朝陽科大飛航系主任盧衍良提到，此次日航與日本海上保安廳飛機碰撞的詳細過程與事實經過尚還無法得知，但此次事件中，飛航管制員是否有依循國際民航組織文件ICAO DOC 4444以及日本相關航管規定實施管制作業，還有兩機駕駛員是否確實遵守飛航管制員之指示來飛行，都將是此次重點調查方向。
盧衍良也提到，羽田機場的跑道有四條，此時機場必須評估現場狀況，決定是否暫停所有飛機起降，或是關閉部份受影響跑道，但若剩餘可用跑道的長度不足以應付國際航班起降需求，全面關閉機場起降在所難免，在空飛機必須盡速依既有飛行計畫中規劃的備降場作轉降作業。而這也就是長榮航空班機BR190原訂當地時間8點降落，初步決定先轉降落至大阪關西機場，讓旅客先在機上等候，待後續再看是否放行至羽田機場的原因。
盧衍良再次強調說，事故發生初期，現場搶救作業是最優先要完成的項目，待一切救援告一段落後，對於事故肇因的調查必須依國際民航公約13號附約(ICAO ANNEX 13)進一步調查釐清。以目前所得資訊，若涉及兩機碰撞，則飛航管制作業的議題將成為調查重點，飛航管制員是否有依循國際民航組織文件ICAO DOC 4444以及日本相關航管規定實施管制作業，以及兩機駕駛員是否確實遵守飛航管制員之指示飛行，都會是調查方向。