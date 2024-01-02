▲跌倒手掌撐地卻骨折　「鋼板固定復位治療」恢復手部活動力

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常見手部骨折 跌倒原因比例高仁愛長庚合作聯盟醫院整形外科王思翰醫師表示，手部骨折可分為手掌骨折及手指骨折，約佔所有骨折的1/10，其中又以遠端指骨骨折的比例為最高，且男性手部骨折比例也較女性高，一般常見手部骨折的原因，在30歲前通常是運動傷害或機車車禍，40-50歲多半是工作造成工傷意外，大於60歲的手部骨折則是跌倒的比例最高。
手部骨折症狀一 次看 嚴重恐影響往後手部活動王思翰醫師表示，常見手部骨折症狀為：骨折部位腫脹瘀血、疼痛及按壓後疼痛、手部變形或無法正常活動手指、與正常一側相比手指變短、握拳時手指會跨越相鄰手指或無法握緊，以及指關節凹陷。除了手部全面性理學檢查外，手部正面及側面（斜向）的X光片也很重要，醫師必須判斷骨折實際位置以及是否靠近關節面，如果骨折位置非常靠近關節面就可能會影響以後手部活動，術後即早復健就顯得更為重要。
骨折手術有2種 客製化手部復健動作達良好治療成效王思翰醫師指出，手部骨折手術部分可分為鋼板固定和鋼釘固定兩種方式，皆能夠達到良好穩定度，術後鋼板無須取出，鋼釘則依據每位病患骨折癒合狀況不同，約4-8週後於門診拔除即可。針對手掌骨的骨折會比較建議使用鋼板固定，因為強度比較夠，術後大約2週即可開始活動並進行復健，會讓關節僵硬的機會降得更低。除了手術處理之外，術後復健亦是非常重要的一環，醫師會為每位病患客製化手部復健動作，讓病患在最短時間內恢復良好的活動度。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60399
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