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跌倒手掌撐地卻骨折　「鋼板固定復位治療」恢復手部活動力

▲跌倒手掌撐地卻骨折　「鋼板固定復位治療」恢復手部活動力
▲跌倒手掌撐地卻骨折　「鋼板固定復位治療」恢復手部活動力

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】52歲的毛女士下樓時不小心跌倒，下意識地用右手撐向地板，一陣劇痛後發現手掌直接腫起來，同時還伴隨著劇烈疼痛，手好像也不太能彎曲，一彎就痛，因此朋友們趕快將她送至醫院急診。急診醫師幫毛女士照X光發現其右手第二掌骨粉碎性骨折合併錯位（斷成3塊），立刻連絡整形外科醫師協助處理。考量毛女士工作性質需要使用大量手部動作，故採用術後可盡早進行復健和活動的「微創掌骨鋼板復位內固定手術」，整個手術過程包含麻醉與恢復催醒僅耗時1.5小時。

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常見手部骨折　跌倒原因比例高

仁愛長庚合作聯盟醫院整形外科王思翰醫師表示，手部骨折可分為手掌骨折及手指骨折，約佔所有骨折的1/10，其中又以遠端指骨骨折的比例為最高，且男性手部骨折比例也較女性高，一般常見手部骨折的原因，在30歲前通常是運動傷害或機車車禍，40-50歲多半是工作造成工傷意外，大於60歲的手部骨折則是跌倒的比例最高。

手部骨折症狀一 次看　嚴重恐影響往後手部活動

王思翰醫師表示，常見手部骨折症狀為：骨折部位腫脹瘀血、疼痛及按壓後疼痛、手部變形或無法正常活動手指、與正常一側相比手指變短、握拳時手指會跨越相鄰手指或無法握緊，以及指關節凹陷。除了手部全面性理學檢查外，手部正面及側面（斜向）的X光片也很重要，醫師必須判斷骨折實際位置以及是否靠近關節面，如果骨折位置非常靠近關節面就可能會影響以後手部活動，術後即早復健就顯得更為重要。

骨折手術有2種 　客製化手部復健動作達良好治療成效

王思翰醫師指出，手部骨折手術部分可分為鋼板固定和鋼釘固定兩種方式，皆能夠達到良好穩定度，術後鋼板無須取出，鋼釘則依據每位病患骨折癒合狀況不同，約4-8週後於門診拔除即可。針對手掌骨的骨折會比較建議使用鋼板固定，因為強度比較夠，術後大約2週即可開始活動並進行復健，會讓關節僵硬的機會降得更低。除了手術處理之外，術後復健亦是非常重要的一環，醫師會為每位病患客製化手部復健動作，讓病患在最短時間內恢復良好的活動度。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60399

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