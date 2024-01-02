安心亞「沒穿安全褲」成新竹跨年收視高點！40萬人搶看性感失守裝
藝人安心亞在跨年夜以「360度失守」的性感鏤空戰袍登上新竹跨年晚會，火辣的身材勁歌熱舞，直接成為當晚收視最高點，4歲以上平均收視瞬間達到1.9，廣吸40萬人觀看，沒想到安心亞2024的獨家跨年，獻給新竹就開出收視紅盤，也讓她相當開心。
記者詹鎰睿／綜合報導
2024新竹跨年晚會「新星閃耀・竹夢未來-2024大新竹跨年公益演唱會」開出亮眼收視，演唱會卡司有白冰冰、彭佳慧、安心亞、熊仔、李千娜、張涵雅、婁峻碩SHOU、U:NUS、Saturnday、艾薇、J.Sheon、張庭瑚、白安、Kevin廖柏雅、同理Zunya、陳思瑋等多位明星輪番登場。
當晚收視高點則落在以性感鏤空裝登台的安心亞，4歲以上平均收視瞬間飆達1.9，廣吸40萬人觀看。由於安心亞去年因為工作滿檔，並未參與任何一場跨年晚會，2024年則是獨家獻給新竹跨年晚會，得知成為當晚整場活動的收視高點，安心亞透露非常開心。此外，在中視新聞YT直播上，全程觀看次數達到145萬次，最多人同時觀看的高點也是落在安心亞身上。
安心亞也坦言，今年的造型來自她的構想，「是我自己找reference給造型師看，因為我覺得很辣，想說休息一年，必須跟之前的辣法不一樣。」由於全身上下包括手腳、大腿連身到腰際甚至私密部位附近都有鏤空的設計，她連打底的丁字褲都要量身定做，安全褲也沒辦法穿，所幸一切辛苦都沒白費，成為當晚收視之最。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁