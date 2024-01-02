慢性病可逆轉 只要改變調整生活型態 重拾健康人生不困難

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奇美醫院家庭醫學部部長暨老年醫學科主任蔡岡廷表示，全球每年因慢性病死亡的人數超過4000萬，這些病症是由基因、生理、環境和行為因素長期累積造成，但透過生活型態的調整可以降低這些風險。生活型態醫學是以基於醫學證據的生活方式介入，包括以飲食模式、身體活動、睡眠、壓力管理、避免危害物質以及正向社會連接6大面向，由專業臨床醫師給予治療建議，將生活方式改變視為疾病治療和逆轉的第一和最重要的療法，達到預防、治療及扭轉疾病的目標。
蔡岡廷醫師指出，奇美醫院在112年12月23、24日，於成功大學中正堂體育館與衛生局、成大運動AIOT聯盟、台灣健康城市聯盟以及臺灣生活型態醫學會等單位共同舉辦了一場健康博覽會。博覽會中展示包括飲食和身體活動的專業建議、正念練習、中醫養生等資訊。奇美醫院家庭醫學部也進行了多項健康教育活動，幫助民眾了解必要的健康檢查和生活方式的調整，提供許多豐富的健康信息。
蔡岡廷醫師補充，預防與控制慢性病的關鍵因素包括健康飲食、規律運動、有效壓力管理、充足睡眠、避免有害物質攝入和積極的社交互動。這些要素的融合不僅可以預防和治療許多慢性疾病，還能降低心血管疾病風險、增強免疫力和心肺功能、提升心理健康和生活品質。健康的生活方式不僅是一種習慣，更是對自己的呵護和對生活的熱愛。希望民眾都能依照健康方式生活，共同努力邁向更健康、更快樂的未來。