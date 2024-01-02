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郭國文批陳昆和人身攻擊應公開道歉 陳昆和：打人喊救人

▲郭國文今天在善化競選總部召開記者會批陳昆和人身攻擊應公開道歉（圖／郭國文競選總部提供）
▲郭國文今天在善化競選總部召開記者會批陳昆和人身攻擊應公開道歉（圖／郭國文競選總部提供）

記者張振興/台南報導

立法委員郭國文今（2）日與多位市議員一同召開記者會，秀出對手市議員陳昆和在曾文區造勢場中，找來前教授楊澤泉嘲諷郭國文農家背景素質不好，還以「賊、鼠輩、社會殘渣、關廟垃圾」等污辱性詞彙進行人身攻擊，郭國文認為，選舉不應該變成製造仇恨、抹滅人性，要求陳昆和對自己、家人與團隊公開道歉。

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陳昆和競選總部下午反駁，陳昆和自參選以來，一向只有針對郭國文及團隊成員的公眾領域事務來檢視，反觀郭國文本人，還有站在郭國文身邊的市議員、助理等，連續幾個月來，全都一再以含沙射影的方式抹滅陳昆和人格，攻擊陳昆和的從政成績，分明是「打人喊救人」。

▲陳昆和競選總部下午反駁對手是「打人喊救人」，並邀請在善化慶安宮公開辯論（圖／陳昆和競選總部提供）
▲陳昆和競選總部下午反駁對手是「打人喊救人」，並邀請在善化慶安宮公開辯論（圖／陳昆和競選總部提供）
郭國文強調，選舉至今，對手不斷用黑函造謠抹黑外，他的攻擊已經走火入魔，開始進行人身攻擊，甚至牽連到家庭。郭國文表示，自己出身貧窮家庭，家人做事低調，他爸爸至今都還是竹筍農，持續耕種，他相當以自己的家庭為榮。郭國文指出，陳昆和大打農家子弟的看板，結果找一個打從骨子裡歧視農家的人站台，且只因為陳昆和父親是校長，就稱郭國文農家背景的素質不可能比得上，郭國文批評陳昆和的行為對不起所有的農家鄉親。


台南市議員黃肇輝表示，近期陳昆和被質疑是建商議員後，竟回應他是企業經營精神，然後莫名攻擊郭國文的夫人，說其斤斤計較。黃分享自己擔任郭國文幕僚超過10年的經驗，強調郭夫人溫暖且寬待人，只要任何人需要都大力幫忙，許多志工到現在還從永康來第二選區幫忙。陳昆和提的，其實是因為一位志工因為一起出國旅遊借錢未還，經提醒後就在網路上到處咒罵郭國文夫妻。在堅持是非以及誠信原則下，只好訴諸司法。


市議員蔡麗青則說，自己和黃肇輝在市議會陳昆和質詢期間時，莫名其妙被點名要發誓沒拿光電業者的政治獻金，被主席勸阻後竟用惡霸威嚇、拍桌來回應。蔡麗青表示，陳昆和應好好解釋自己與李全教這位光電大老闆的關係，而不是在質詢市府、為民把關福利的時間發誓、作秀、甚至是攻擊議會同仁。


陳昆和競選總部回應，對手郭國文一再攻擊的「建商議員」之說法，在善化慶安宮媽祖前，摸著良心清楚揭露，主政者與投機者勾結，才是房價高漲的始作俑者，政府一再以各種理由加稅、增稅，墊高房屋價格，正是年輕人買不起房的主因。因此，陳昆和呼籲郭國文正面面對，明（3）日下午6:30，依約出席陳昆和邀請的公開辯論會，在善化慶安宮媽祖婆面前，就市政議題提出各自主張。郭國文若不認同，歡迎當場到善化慶安宮前當面辯論，讓鄉親直接看清楚，誰才是最好的立委人選。

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