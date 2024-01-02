郭國文批陳昆和人身攻擊應公開道歉 陳昆和：打人喊救人

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陳昆和競選總部下午反駁，陳昆和自參選以來，一向只有針對郭國文及團隊成員的公眾領域事務來檢視，反觀郭國文本人，還有站在郭國文身邊的市議員、助理等，連續幾個月來，全都一再以含沙射影的方式抹滅陳昆和人格，攻擊陳昆和的從政成績，分明是「打人喊救人」。
郭國文強調，選舉至今，對手不斷用黑函造謠抹黑外，他的攻擊已經走火入魔，開始進行人身攻擊，甚至牽連到家庭。郭國文表示，自己出身貧窮家庭，家人做事低調，他爸爸至今都還是竹筍農，持續耕種，他相當以自己的家庭為榮。郭國文指出，陳昆和大打農家子弟的看板，結果找一個打從骨子裡歧視農家的人站台，且只因為陳昆和父親是校長，就稱郭國文農家背景的素質不可能比得上，郭國文批評陳昆和的行為對不起所有的農家鄉親。
台南市議員黃肇輝表示，近期陳昆和被質疑是建商議員後，竟回應他是企業經營精神，然後莫名攻擊郭國文的夫人，說其斤斤計較。黃分享自己擔任郭國文幕僚超過10年的經驗，強調郭夫人溫暖且寬待人，只要任何人需要都大力幫忙，許多志工到現在還從永康來第二選區幫忙。陳昆和提的，其實是因為一位志工因為一起出國旅遊借錢未還，經提醒後就在網路上到處咒罵郭國文夫妻。在堅持是非以及誠信原則下，只好訴諸司法。
市議員蔡麗青則說，自己和黃肇輝在市議會陳昆和質詢期間時，莫名其妙被點名要發誓沒拿光電業者的政治獻金，被主席勸阻後竟用惡霸威嚇、拍桌來回應。蔡麗青表示，陳昆和應好好解釋自己與李全教這位光電大老闆的關係，而不是在質詢市府、為民把關福利的時間發誓、作秀、甚至是攻擊議會同仁。
陳昆和競選總部回應，對手郭國文一再攻擊的「建商議員」之說法，在善化慶安宮媽祖前，摸著良心清楚揭露，主政者與投機者勾結，才是房價高漲的始作俑者，政府一再以各種理由加稅、增稅，墊高房屋價格，正是年輕人買不起房的主因。因此，陳昆和呼籲郭國文正面面對，明（3）日下午6:30，依約出席陳昆和邀請的公開辯論會，在善化慶安宮媽祖婆面前，就市政議題提出各自主張。郭國文若不認同，歡迎當場到善化慶安宮前當面辯論，讓鄉親直接看清楚，誰才是最好的立委人選。