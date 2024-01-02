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《偷偷藏不住》趙露思狂吻陳哲遠　少女心噴發「談戀愛不錯」

▲搭檔陳哲遠（右）的《偷偷藏不住》是趙露思吻戲最多的一部電視劇。（圖／中天娛樂台提供）
▲搭檔陳哲遠（右）的《偷偷藏不住》是趙露思吻戲最多的一部電視劇。（圖／中天娛樂台提供）

記者羅凌筠／綜合報導

趙露思、陳哲遠主演的純愛陸劇《偷偷藏不住》改編自同名小說，戲中細膩刻劃少女情竇初開的心境，趙露思在演出時直呼：「太甜了，覺得談戀愛不錯！」她表示一開始只看小說時，就已經覺得戀愛感十足，非常嚮往成為「桑稚」這個女孩，認為是集所有美好於一身的角色，也忍不住分享，所有吻戲場面都很甜，「我覺得這部應該是我拍過吻戲最多的一部戲。」

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▲《偷偷藏不住》陳哲遠（左）的甜蜜舉動讓趙露思也「少女心噴發」。（圖／中天娛樂台提供）
▲《偷偷藏不住》陳哲遠（左）的甜蜜舉動讓趙露思也「少女心噴發」。（圖／中天娛樂台提供）
劇中趙露思飾演的「桑稚」，有一天碰到哥哥的室友「段嘉許」，從此展開長達多年的暗戀時光，一開始她是懵懂需要人照顧的少女，長大後兩人相遇相知，最終互生情愫。有一段經典片段，當「段嘉許」發現「桑稚」暗戀的對象是自己，更察覺自己對「桑稚」也存有愛意，便開始展開各種追求攻勢，兩人在友人婚宴上相遇，短短不到20分鐘的劇情，男主角就做出許多撩人的小心思，網友直呼「段嘉許根本是千年老狐狸」。

▲《偷偷藏不住》帶起女主角趙露思「桑稚同款」的穿搭風潮。（圖／中天娛樂台提供）
▲《偷偷藏不住》帶起女主角趙露思「桑稚同款」的穿搭風潮。（圖／中天娛樂台提供）
當「段嘉許」想要開車送「桑稚」回家，卻被「桑稚」以不能酒駕為由拒絕時，他更說出這句台詞：「妳在我旁邊坐了一晚上，不知道我有喝沒喝（酒）」，拍攝時，導演原本怕台詞會顯得男主角很兇，殊不知趙露思卻很喜歡這樣霸道的語氣，「我超喜歡這種，本人很喜歡，因為我本來就是很強勢的」，所以遇到比自己更強勢的男生就會相當喜歡，導演一聽忍不住說她「犯賤」，而趙露思自己聽了竟也跟著點頭承認。

▲趙露思在《偷偷藏不住》裡暗戀陳哲遠。（圖／中天娛樂台提供）
▲趙露思在《偷偷藏不住》裡暗戀陳哲遠。（圖／中天娛樂台提供）
《偷偷藏不住》劇中角色的穿搭，掀起一波模仿風潮，而這有很大一部分都要歸功於趙露思，陳哲遠說：「露思當時有找身邊的品牌、造型師，不光幫她自己選衣服，還有我及其他演員也有。」甚至很多小道具都是她自己準備，對此趙露思表示穿搭會影響偶像劇的氛圍，「我覺得在一個畫面裡，除了看甜、看戀愛以外，還要看氛圍。」

▲趙露思自曝愛情觀很天蠍，喜歡比自己強勢的男生。（圖／中天娛樂台提供）
▲趙露思自曝愛情觀很天蠍，喜歡比自己強勢的男生。（圖／中天娛樂台提供）
不過談及愛情觀時，趙露思則表示自己是很標準的天蠍座，「就是所有的情感可以一刀切，不會有任何的留戀跟糾纏」，面對外界的誤會和誤解，她也表示如果是很重要的人，她會解釋一遍，「如果還是不信就算了，其他不是很在乎的人，就是隨便，願意怎麼想就怎麼想」，言談中展現她自在灑脫的性格。《偷偷藏不住》今（2）日起每周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。

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