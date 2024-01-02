《偷偷藏不住》趙露思狂吻陳哲遠　少女心噴發「談戀愛不錯」

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當「段嘉許」想要開車送「桑稚」回家，卻被「桑稚」以不能酒駕為由拒絕時，他更說出這句台詞：「妳在我旁邊坐了一晚上，不知道我有喝沒喝（酒）」，拍攝時，導演原本怕台詞會顯得男主角很兇，殊不知趙露思卻很喜歡這樣霸道的語氣，「我超喜歡這種，本人很喜歡，因為我本來就是很強勢的」，所以遇到比自己更強勢的男生就會相當喜歡，導演一聽忍不住說她「犯賤」，而趙露思自己聽了竟也跟著點頭承認。
《偷偷藏不住》劇中角色的穿搭，掀起一波模仿風潮，而這有很大一部分都要歸功於趙露思，陳哲遠說：「露思當時有找身邊的品牌、造型師，不光幫她自己選衣服，還有我及其他演員也有。」甚至很多小道具都是她自己準備，對此趙露思表示穿搭會影響偶像劇的氛圍，「我覺得在一個畫面裡，除了看甜、看戀愛以外，還要看氛圍。」
不過談及愛情觀時，趙露思則表示自己是很標準的天蠍座，「就是所有的情感可以一刀切，不會有任何的留戀跟糾纏」，面對外界的誤會和誤解，她也表示如果是很重要的人，她會解釋一遍，「如果還是不信就算了，其他不是很在乎的人，就是隨便，願意怎麼想就怎麼想」，言談中展現她自在灑脫的性格。《偷偷藏不住》今（2）日起每周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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