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中霸天、南霸天台中街頭PK　陳其邁曝當年「操兵」慘況

▲高雄市長陳其邁傍晚到台中，陪自家子弟兵民進黨立委候選人江肇國到市場掃街。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.02）
▲高雄市長陳其邁傍晚到台中，陪自家子弟兵民進黨立委候選人江肇國到市場掃街。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.02）

記者顏幸如／台中報導

立委選舉決戰中台灣，藍綠地方最大母雞台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁今都在台中街頭為小雞掃街。陳其邁透露當年當立委時，對助理的訓練很嚴格，半夜兩點還會問江肇國「質詢稿寫好了沒」？辦公室也因他的操兵訓練出不少優秀人才。台中市長盧秀燕則把中部地區的第一次車掃獻給廖偉翔，呼籲支持年輕有為、有改革力的候選人。

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高雄市長陳其邁今（2）日傍晚到台中，陪自家子弟兵民進黨立委候選人江肇國掃街。陳其邁表示，10幾年前他擔任立委時，江肇國是他的辦公室主任，和他一起經歷反服貿、太陽花學運，監督馬英九施政。當時學運領袖在立法院進進出出，全靠穿針引線的江肇國負責，一路走來他看到江肇國對價值的堅持、法案預算非常熟稔，若當選立委可以馬上上手。

陳其邁透露，他對助理的訓練很嚴格、在他辦公室工作很操，民進黨幾個智庫、政策會的執行長都是他幫忙訓練出來的。媒體問「有多操」？他表示「我當委員很認真，但總質詢幾乎沒有在睡覺，我不會order（下指令）助理，有時兩三點會問質詢稿怎麼還沒寫好、他就不敢睡。」

▲台中市盧秀燕把中部地區的第一次車掃獻給廖偉翔。（圖／廖偉翔競總提供，2024.01.02）
▲台中市盧秀燕把中部地區的第一次車掃獻給廖偉翔。（圖／廖偉翔競總提供，2024.01.02）
眾人聽得瞠目結舌，陳其邁繼續自嗨說「他的確比我更苦，我知道江肇國有一天會當議員、未來一步一腳印當委員，才磨練得特別嚴格，當時都會抱怨，現在才知道我的苦心」。江肇國接下前老闆的話，說「助理們都很有使命感，雖然很艱辛但做得很開心、自我成長非常大，陳其邁辦公室出品絕對是優質保證。」

立委黃國書說，自己要把棒子交給更傑出的候選人，這次選戰打到五五波，也是黃國書與盧秀燕兩隻母雞的對決，懇請中西東南區的鄉親助他一臂之力打贏盧秀燕。

盧秀燕則是為新人廖偉翔助選，她表示西南屯的發展是台中的重中之重，因此她把中部地區的第一次車掃獻給廖偉翔，希望未來這區的立委年輕有為、有改革力，這是3次總統大選以來離勝利最近的一次，立委部分，國民黨提名的候選人相對樂觀，已打到五五波。

盧秀燕說，民進黨從蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長陳建仁等川流不息地來中部地區拜票，「可以看出他們沒有把握」。但中部地區民眾不會只希望他們來選舉拜票，而是希望他們帶來實質的建設跟補助，來這麼多趟，連中捷藍線都沒辦法答應，來再多趟也沒用，「來再多次都是兩手空空、兩串香蕉，民眾怎麼會感激呢？」

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