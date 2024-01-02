中霸天、南霸天台中街頭PK　陳其邁曝當年「操兵」慘況

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陳其邁透露，他對助理的訓練很嚴格、在他辦公室工作很操，民進黨幾個智庫、政策會的執行長都是他幫忙訓練出來的。媒體問「有多操」？他表示「我當委員很認真，但總質詢幾乎沒有在睡覺，我不會order（下指令）助理，有時兩三點會問質詢稿怎麼還沒寫好、他就不敢睡。」
眾人聽得瞠目結舌，陳其邁繼續自嗨說「他的確比我更苦，我知道江肇國有一天會當議員、未來一步一腳印當委員，才磨練得特別嚴格，當時都會抱怨，現在才知道我的苦心」。江肇國接下前老闆的話，說「助理們都很有使命感，雖然很艱辛但做得很開心、自我成長非常大，陳其邁辦公室出品絕對是優質保證。」
立委黃國書說，自己要把棒子交給更傑出的候選人，這次選戰打到五五波，也是黃國書與盧秀燕兩隻母雞的對決，懇請中西東南區的鄉親助他一臂之力打贏盧秀燕。
盧秀燕則是為新人廖偉翔助選，她表示西南屯的發展是台中的重中之重，因此她把中部地區的第一次車掃獻給廖偉翔，希望未來這區的立委年輕有為、有改革力，這是3次總統大選以來離勝利最近的一次，立委部分，國民黨提名的候選人相對樂觀，已打到五五波。
盧秀燕說，民進黨從蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長陳建仁等川流不息地來中部地區拜票，「可以看出他們沒有把握」。但中部地區民眾不會只希望他們來選舉拜票，而是希望他們帶來實質的建設跟補助，來這麼多趟，連中捷藍線都沒辦法答應，來再多趟也沒用，「來再多次都是兩手空空、兩串香蕉，民眾怎麼會感激呢？」
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