賴清德的10大政見一次看！兩岸外交延續小英路線　囤房稅調至4.8%

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第一箭：2032年要達成50萬戶社宅供給，租金補貼增加至每年50萬家戶補貼量，同年達成社會住宅、包租代管與租金補貼「百萬租屋家戶」總目標。第二箭：推動「囤房稅」改為「全國總歸戶」方式計算，採「差額累進」方式課稅，調高非自住房屋稅率（囤房稅率），從現行的3.6％調升至4.8％。第三箭：延續「青年安心成家優惠貸款」政策，針對利息加碼補貼，舒緩青年、初次購屋族等族群的購屋負擔。
二、兩岸、外交
延續總統蔡英文的路線，帶領台灣走在正確的道路上。在中共尚未放棄武力犯台之前，落實「和平四大支柱行動方案」，包括必須建立台灣的威懾、經濟安全是國家安全、與全世界民主國家建立夥伴關係、穩定而有原則的兩岸關係領導能力。賴清德強調，願意在對等尊嚴的前提下，敞開大門與中國進行交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮。
三、生育
提出「0-22歲投資未來世代」的主題政策方案，據「0-6歲」、「6-18歲」、「18-22歲」三個不同需求的年齡層與家庭，規劃全方位社會支持體系的具體方案。「0-6歲」政策包含讓0至3歲家外送托率達36%，逐步增加公共化比例、增加0至2歲托育費用補助、推動公共幼兒園寒暑假服務，延長平日托育時間、保障托育及教保人員薪資待遇，調降各年齡層托育師生比、推動實施彈性的育嬰假，鼓勵企業增加附設園所。
四、經濟
推出「創新經濟、智慧國家」政見，要打造「創新創業雨林生態系」，目標在5年內創造2萬個新創就業，讓新創投資金額每年達到1500億元，10年內台灣將成為創新解決方案的淨輸出國；此外，發展「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等，具體作法包括立足台灣、布局全球及行銷全世界。
五、能源
提出達成2050年淨零轉型五大策略，包含「第二次能源轉型」、「數位與綠色的產業雙軸轉型」、「型塑淨零永續的綠生活」、「政府做淨零轉型後盾」、「不遺落任何人的公正轉型」等，達成2050淨零轉型的目標。對於核電問題，賴清德表示，核一、核二、核三除役是根據法律，並無意識形態，未來新的技術若有辦法解決核能安全及核廢料問題，他相信社會會接受，政府也不會排除安全且沒有核廢料的核能運用。
六、醫療
打造「健康台灣」，將推動「健康憲章」、持續提升醫療服務品質，增進國人健康、擴大醫療支出，改善醫療人員的薪水及工作環境，強化醫事人力增補、全面優化兒少醫療照護等；成立「百億癌症新藥基金」，目標2030年國人癌症死亡數減少三分之一，並確保健保永續。
七、體育
提出八大體育政見，包含成立體育暨運動發展部、推展全民運動、「黃金計畫3.0」導入科技，完善運動競技選手及專業人才的培育與發展、推動《優秀運動選手輔導方案》2.0、推動競技運動全民化、推動運動產業多元發展、建立台灣品牌的國際級運動賽事、體育預算突破200億。
八、勞工
要保障勞保基金、改善勞工退休金制度、支持企業併購後的勞工權益、年輕人和非典型勞工的支持、淨零公正轉型、公務人員組特種協會與薪資權益、建置性別平權的工作環境。
九、社福
5大方案目標，包含「強化兒少保護及健康促進行動」、「身心障礙者權益促進行動」、「建構友善自主的高齡生活環境」、「推動社會安全網2.0」及「強化保障經濟安全」。
十、金融
賴清德拋出六大金融目標，一是希望透過精進台灣相關法規，公私協助，讓台灣成為亞洲的投資和籌資中心；二是讓台灣成為亞洲金融科技創新發展的中心，協助台灣的金融業數位轉型；三是淨零轉型的路途上，希望金融業也能夠擔任關鍵性角色；四則是期許金融業持續擔任中小企業的後盾，讓台灣在以創新為驅動的經濟發展模式當中，也能夠兼顧綠色轉型以及包容性成長；五是普惠金融能夠成回社會安定的力量；第六則是建構安全的金融資訊安全環境，讓大家有更安全、更寬廣的空間。
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