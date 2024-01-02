影／「你們一定會開得比我更好！」　蔡英文開車交棒賴蕭配

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競總說，影片從兩人於車內對話開始，經由閒話家常，展現雙方互動與默契，與兩位領導國家的正副元首，這四年來所走過的各種挑戰與對彼此的感想，影片後段，蔡英文也將這部車子的鑰匙交給賴清德，而象徵副手的副駕駛座上也換成了蕭美琴，代表將與賴清德攜手繼續在民主自由的道路，為了守護台灣而繼續向前。
羅景壬表示，這支影片裡，能看見8年來蔡英文與賴清德攜手合作的互信與默契、她的自信與他的熱情、幽默感和即興演出凸顯的信念，以及這個團隊上下一致的核心價值，總是推出團隊中最優秀的正副人選，來傳承他們的共同信仰「穩健治理」。
賴清德競總發言人郭雅慧指出，就在四年前由蔡英文和賴清德搭檔參選時，以817萬票創下了台灣史上總統選舉最高的得票記錄，歷經四年，賴清德已經做好準備，準備握緊國政方向盤，繼續和蕭美琴一起為台灣，穩健地開向更遠、充滿希望的未來。
郭雅慧說，事實上影片中的三位主角，正好也都是民進黨執政這8年來行政團隊的成員，各自在不同的崗位上，為台灣努力打拚，這也代表著，民進黨一直以來都是做事的團隊、更是守護台灣民主自由價值的團隊，未來，賴清德與蕭美琴有信心做好準備，在守護台灣的路途上，團結所有一切力量，要讓台灣在民主的道路上，穩健地大步向前，走向世界。
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