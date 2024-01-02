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別上當！2大社群平台去年投資詐騙廣告近2萬件　4大手法最常見　

▲金管會最新統計，去（2023）年共接獲投資詐騙陳情達780件，創至少近3年新高，又以4大手法最常見。另外，去年4月至12月底，金管會通報Google及Meta的投資詐騙廣告累計達1萬9617件。（圖／擷取自Pixabay）
▲金管會最新統計，去（2023）年共接獲投資詐騙陳情達780件，創至少近3年新高，又以4大手法最常見。另外，去年4月至12月底，金管會通報Google及Meta的投資詐騙廣告累計達1萬9617件。（圖／擷取自Pixabay）

記者顏真真／台北報導

投資詐騙猖獗！根據金管會今（2）日公布最新統計，去（2023）年共接獲投資詐騙陳情達780件，創至少近3年新高，其中以LINE群推薦高獲利飆股等4手法最為常見。另自2023年4月10日起，與Meta、Google兩大社群平台建立投資詐騙廣告通報機制後，截至12月底止，金管會累計蒐報1萬9617件不法投資詐騙廣告。

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金管會今日公布，2023年全年接獲投資詐騙陳情達780件，創至少近3年新高。就投資詐騙陳情案件觀察，有4種常見態樣，民眾應提高警覺，第1種是不法集團冒名金融業者，包括假冒合法金融機構發送簡訊招攬加入LINE群組，或假冒名人成立群組，鼓吹投資特定商品或下載特定App等。

第2種是不法集團透過電話、簡訊或LINE群組勸誘買股，例如成立LINE群組或透過電話假稱推薦高獲利飆股，或以簡訊提供網路連結，勸誘民眾點選連結、加入網路群組。

第3種常見態樣是不法集團推薦民眾安裝假投資平台App，宣稱App可插隊搶漲停股票並保證獲利。第4種是虛擬通貨交易平台詐騙，即不法集團宣稱虛擬貨幣交易可獲取高收益，勸誘民眾投資虛擬貨幣等

此外，金管會自去年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制起，截至去年12月31日止，金管會及證券周邊單位通報Google及Meta的投資詐騙廣告累計達1萬9617件，就12月單月來看，蒐報共4106件，雖已較11月的4491件下降，還是創下蒐報機制建立以來的單月次高。

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