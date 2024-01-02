籃籃「開箱2千萬新家」奢華內部曝光！裝潢慘遇3悲劇：鏡子全破了
啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）憑藉清新又可愛的外型，廣受粉絲喜愛，不僅與胡瓜、徐乃麟等綜藝大哥主持節目，手上工作更是接到手軟，人氣隨著身價水漲船高，而在去年生日時，籃籃驚喜宣布已在新北買下一間2千萬的新家，如今籃籃終於開箱，興奮地與大家介紹可愛又溫馨的窩，但她坦言，裝潢時遇到3個悲劇，包含更衣室的4面鏡子通通碎掉，讓她苦笑直呼：「比悲傷還要悲傷的故事。」
記者詹鎰睿／綜合報導
籃籃分享，新家的主要以溫暖又柔和的「原木奶油風格」為主，可說是為了家中的毛小孩打造，包含一隻13歲老狗、一隻1歲的白色招財貓，新家的一切設計，大至玄關、房間、客廳、廚房，小至地板、拱門、形狀、材質與顏色等等，每一樣都是她跟設計師精心討論出來的成品，喜歡有種城堡的感覺，家中充滿著「圓弧」的元素。
怎料，籃籃在影片中透露有3件「比悲傷還要悲傷」的故事，先是更衣室4面鏡子，竟然在運送過程中通通破掉，另外還有電子衣櫥的部分，籃籃忘了考量到開門的方向，變得有些麻煩，最後更扯的是，籃籃完全忘記家裡的貓是短腿貓，用來連接天花板的貓跳台，愛貓完全跳不到。
不過籃籃還是非常開心，特別是家裡的木地板，溫暖又療癒的顏色與材質，獲得所有好友們的稱讚，而且完全沒有異味，還能給毛小孩們抓，超級耐磨。最後籃籃坦言，雖然不常在家裡，裝潢也感覺是為了寵物而設計，「沒關係啦！只要牠們開心，我就開心！」也謝謝設計師，在她工作繁忙之餘，排解許多問題。影片曝光後，粉絲們都很替籃籃感到開心。
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