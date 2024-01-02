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遭指性愛影片男主角　羅致政譴責：深偽造假明提告盜版《壹傳媒》

▲有網路媒體報導網傳疑似立委羅致政性愛影片曝光，對此羅致政發出聲明強調非本人，且該影片為深偽造假影片。（圖／NOWnews資料照片）
▲有網路媒體報導網傳疑似立委羅致政性愛影片曝光，對此羅致政發出聲明強調非本人，且該影片為深偽造假影片。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳威叡／台北報導

有網路媒體今（2）日報導疑似民進黨立委羅致政性愛影片曝光，更稱「堂堂大立委惜淪為A片男主角」，對此羅致政晚間也透過臉書發出聲明，強調自己並非影中人，譴責深偽造假的影片，認為是境外網軍操作介選，更是選舉造謠抹黑伎倆，明日將正式提告，已宣告破產借殼上市的假冒版《壹傳媒》。

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對於媒體報導稱疑似羅致政性愛影片曝光，羅致政晚間也發出5點聲明澄清，首先影片是深偽造假的；其次認為是境外網軍操作介選；第三，譴責這種為選舉造謠抹黑伎倆；第四，呼籲勿傳播否則會有嚴重觸法問題；最後，籲檢調單位主動儘速徹查 ，嚴懲不法。

羅致政表示，該影片為深偽造假影片，強調自已並非影中人，媒體卻透過議題農場方式指名道姓報導他，明天將正式提告早已宣告破產，借殼上市的假冒版《壹傳媒》，不僅沒有編輯台也無記者，只是淪為造謠中心，成為境外介選的工具溫床。

羅致政指出，《壹傳媒》早已被香港法院宣告破產，現淪為造謠中心，呼籲檢調儘速揪出幕後黑手，而網紅小玉剛遭判刑5年半，受害政治人物名人無數，殷鑑不遠，也籲請媒體勿報導假影片，將有嚴重觸法問題，勿以身試法。

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